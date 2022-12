FOTO: Tyler Rake już gotowy do walki w sequelu. Jest na co czekać?

"Tyler Rake 2" – co wiemy o filmie?





"Tyler Rake: Ocalenie" – o czym opowiada film?

Tyler Rake powraca na ekrany. Kontynuacja przygód tytułowego najemnika zadebiutuje na Netfliksie w przyszłym roku. W ramach zapowiedzi nadchodzących premier udostępniono nowe zdjęcie głównego bohatera, prezentujące Chrisa Hemswortha w kostiumie:Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie filmu:Od zapowiedzi nie stroni także reżyser filmu.– przyznał Sam Hargrave , chwalił się.Producentami " Tyler Rake 2 " są Joe (scenarzysta pierwszej i drugiej części) i Anthony Russo , którzy współpracowali z Netfliksem przy widowisku " Gray Man ".Pierwszy film był ekranizacją komiksu Andego Parksa "Ciudad". Tyler Rake ( Chris Hemsworth ) to nieustraszony najemnik, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake'a i porwanego chłopca.Film okazał się niekwestionowanym sukcesem platformy – w ciągu pierwszych 28 dni od premiery oglądano go przez ponad 231 milionów godzin. Do dziś to szósty wynik wśród anglojęzycznych filmów, które pojawiły się na Netfliksie. W rankingu prowadzi " Czerwona nota ", film akcji z Dwayne'em Johnsonem Ryanem Reynoldsem , który przyciągnął oglądających przed ekrany na 364 miliony godzin.