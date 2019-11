Christoph Waltz w historii morderstwa znanego bankiera

Getty Images © JC Olivera



) dołączył do obsady inspirowanego prawdziwą historią filmu. Nowym nabytkiem jest też Lily Collins ).Będzie to opowieść o niesławnym morderstwie Thomasa Gilberta Seniora. Mężczyzna zginął z ręki własnego syna, Thomasa Gilberta Juniora. Ojciec był bogatym bankierem i miał napiętą relację z potomkiem. Młody Gilbert uważał ojca za okrutnego i apodyktycznego. Kiedy policja znalazła seniora martwego z raną postrzałową, wszystko wskazywało na samobójstwo. Syn został jednak aresztowany i oskarżony o zabójstwo, choć w sądzie nie przyznał się do winy. We wrześniu został uznany winnym. Za kratkami może spędzić nawet resztę życia.W głównej roli wystąpi Bill Skarsgård . Za kamerą stanie Charlie McDowell . Jednym z producentów jest Jake Gyllenhaal