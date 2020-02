Christophe Gans znów zaprasza do "Silent Hill"

3 2 1



Silent Hill znów zaprasza przyjezdnych! Trzecia filmowa adaptacja popularnego cyklu gier wideo powstanie. A za kamerą - dzięki Bogu! - ponownie stanie Francuz Christophe Gans , autor niezłegoz 2006 roku, a takżeReżyser zdradził w wywiadzie z portalem Allocine, że pracuje nad nową produkcją z tegoż uniwersum. Podkreślił jednak, że tym razem kierunek będzie zupełnie inny. Jaki? To ma się okazać wkrótce. Fakt, że również Konami zaczęło mówić nieśmiało o cyfrowym rebootcie marki, może być balsamem na zbolałe serca fanów. To jak, rezerwujecie już bilety do Silent Hill?Bohaterką pierwszego filmu Gansa była kobieta o imieniu Rose, starająca się uratować swoją umierającą córkę Sharon. W drodze do uzdrowiciela trafiły do upuszczonego miasta o nazwie Silent Hill. Wkrótce okazało się, że Silent Hill zamieszkują dziwne stworzenia, a żyjąca Ciemność zapada nad miastem, przemieniając wszystko, czego dotknie. Pozostali przy życiu mieszkańcy miasta rozpoczęli dramatyczną walkę o przetrwanie.