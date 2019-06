Colin Farrell zagra Johna Constantine'a?

Podobali Wam się Keanu Reeves albo Matt Ryan w roli Johna Constantine'a? Jeśli tak, to - jeśli wierzyć najnowszym plotkom - będziecie musieli przyzwyczaić się do nowego odtwórcy kultowej postaci. Co powiecie na Colina Farrella Podobno studio Warner Bros. ma w planach nowy film o przygodach czarodzieja z uniwersum DC. Farrell jest rzekomo aktorem, którym zainteresowani są producenci.Nowy film o przygodach Johna Constantine'a nie ma mieć nic wspólnego z filmem(2005) ani serialem(2014-2015). Nie ma też być częścią uniwersum z. Ale to nic dziwnego, bo Warner Bros. podobno zamierza odejść od koncepcji uniwersum na rzecz skupionych wokół poszczególnych bohaterów mini-uniwersów.O kinowym powrocie Constantine'a mówiło się już jakiś czas temu. Postać miała być przecież jednym z bohaterów widowiska, które mieli nakręcić Guillermo del Toro lub Doug Liman . Projekt jednak trafił na półkę.Co ciekawe, całkiem niedawno w jednym z wywiadów Keanu Reeves przyznał, że chętnie powróciłby do roli Constantine'a. Czy Farrell sprawdziłby się lepiej?