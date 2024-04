SERIAL KILLERS: "Sugar" - pierwsze wrażenia z serialu z Colinem Farrellem

SERIAL KILLERS: Pierwsze wrażenia z serialu "Sugar"

O czym opowiada serial "Sugar" z Colinem Farrelem?

Twórcą serialu jest Mark Protosevich . To jego powrót do Hollywood po dziesięcioletniej przerwie. Jego ostatnim scenariuszem był " Oldboy. Zemsta jest cierpliwa ".Za reżyserię odpowiada z kolei Brazylijczyk Fernando Meirelles . Ma on na swoim koncie nominacje do Oscara (za " Miasto Boga ") i Złotego Globu (za " Wiernego ogrodnika "). Colin Farrell wciela się w postać imieniem John Sugar. To prywatny detektyw z Los Angeles. Aktualnie zajmuje się sprawą zniknięcia Olivii Siegel, wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela. Śledztwo prowadzi Sugara do odkrycia wielu rodzinnych tajemnic Siegelów. Część z nich jest całkiem świeżych, część wydawała się dawno pogrzebana.Serial zadebiutował na platformie Apple TV+ 5 kwietnia. Pierwszy sezon liczy sobie osiem odcinków i zakończy się 17 maja.