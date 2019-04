Coppola nakręci wreszcie wymarzone "Megalopolis"

Getty Images © Tibrina Hobson



Choć niejeden wątpił, ten moment nastąpił. Francis Ford Coppola ogłosił, że w tym roku zamierza rozpocząć zdjęcia do planowanego od dawna widowiska science fictionDeadline twierdzi, że jedną z głównych ról w filmie może zagrać Jude Law opowiada o próbach odbudowy Nowego Jorku zniszczonego przez niewyobrażalną katastrofę. Zdjęcia do filmu pierwotnie miały się rozpocząć w 2001 roku. Kiedy jednak 11 września doszło do zamachów terrorystycznych w World Trade Center, z realizacji zaczęli wycofywać się kolejni sponsorzy. Reżyser odłożył wówczas scenariusz na półkę i skupił się na kręceniu mniejszych, bardziej osobistych dzieł.Wyróżniony 5 Oscarami Coppola to jeden z najwybitniejszych autorów w historii kina. W jego CV znajdziecie takie ponadczasowe arcydzieła jak trylogia gangsterska, dramat wojennyczy egzystencjalny dreszczowiecFilmografię reżysera zamyka nakręcony w 2011 roku