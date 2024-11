Jude Law tęskni za autorskim kinem średniobudżetowym

Co powiedział Jude Law?

W niedawnym wywiadzie dla Associated Press, Jude Law postanowił wrócić w rozmowie do początków swojej kariery i na jej podstawie zastanowić się nad zmianami, które toczą współczesny przemysł filmowy.- powiedział aktor.Odnosząc się do współpracy z Minghellą Law miał na myśli produkcje " Utalentowanego pana Ripleya " oraz " Wzgórza nadziei ", które przyniosły mu dwie pierwsze (i jedyne) nominacje do Oscara , cementując jego pozycję topowego aktora. Pracując na planach wielu widowisk i non-stop zmieniając gatunek, wrażliwość czy poetykę projektu, Law zasłużył sobie na światowe uznanie wobec swojego talentu przede wszystkim grą w autorskich produkcjach średniego budżetu - od " eXistenZ ", przez " Bliżej ", po niedawne " Gniazdo ".- dodał na koniec Law Głos aktora jest kolejnym wpisującym się w potok podobnych wniosków, wysuwanych przez wielu autorskich twórców komedii, filmów obyczajowych czy arthouse'u. Dla każdej z tych grup skokowa zmiana podejścia studiów, skorych jedynie do wysokich lub bezpiecznych inwestycji, jest jak odebranie artystycznego powietrza i nadziei na dalszą realizację potencjału. Schronieniem dla nich wciąż pozostaje streaming - pytanie, na jak długo i jakim kosztem.