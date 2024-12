Co Kate Winslet myśli o "Holiday"? Czy sequel powstanie?

Czy "Holiday" doczeka się sequela?

Być może to tylko okres zbliżających się Świąt sprawił, że świat znowu przypomniał sobie o " Holiday ", ale skoro gwiazdy komedii wyrażają taki entuzjazm w związku z ewentualną kontynuacją, może być to impuls dla Hollywood, by faktycznie zastanowić się nad taką możliwością. Winslet powiedziała wręcz, że jej zdaniem to taki film, który otwiera drogę dla sequela. Ale ten nigdy nie powstał.W rozmowie z Nancy Meyers Jude Law natomiast udowodnił, że wciąż ma dużo radości z odgrywania roli Pana Serwetki – w taki właśnie sposób jego bohater rozśmieszał dzieci w filmie Meyers. Sama reżyserka zdradziła, że właśnie w taki sposób jej mąż rozbawiał ich własne dzieci.Zobaczcie, jak Law zareagował niedawno na pytanie o sequel:Gwiazdor zaznaczył też, że wróciłby do kontynuacji, gdyby miała ją kręcić sama Nancy Meyers – powiedział.Amanda ( Cameron Diaz ) mieszka w okazałej posiadłości w Los Angeles. Iris ( Kate Winslet ) w starym domu na angielskiej prowincji. Obie mocno zawiodły się na facetach. Postanawiają odreagować niepowodzenia miłosne. Korzystając z pośrednictwa Internetu, zamieniają się na czas urlopu swoimi domostwami. Oczekiwana zamiana miejsc dobrze robi ich sprawom sercowym. Amanda poznaje dystyngowanego Gragama ( Jude Law ), Iris fajtłapowatego Milesa ( Jack Black ).