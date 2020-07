Coraz więcej chmur nad głową Jossa Whedona

Pogarsza się sytuacja wizerunkowa Jossa Whedona , kiedyś złotego chłopca Hollywood i reżysera takich hitów jak dwie pierwsze części " Avengers ". Do jego krytyki dołączyli Kevin Smith , aktorka Charisma Carpenter i była żona Kai Cole Wszystko zaczęło się od Raya Fishera , odtwórcy roli Cyborga w " Lidze Sprawiedliwości ". Jak wiadomo Whedon zajął miejsce Zacka Snydera i doprowadził do dokończenia kinowej wersji widowiska. Aktor w minionym tygodniu ostro skrytykował reżysera twierdząc, że ten na planie filmu zachowywał się obelżywie i w sposób kompletnie nie do przyjęcia. Nie podał jednak żadnych konkretnych przykładów.Te przykłady podał jednak niedawno Kevin Smith , który poznał szczegóły od osób pracujących nad widowiskiem. Otóż zdaniem Smitha Whedon nie ustawał w krytyce Snydera i jego filmu. Nie krył się ze swoją pogardą i lekceważeniem. To on miał odpowiadać za wrażenie, że "Snyder's Cut" jest filmem nieoglądalnym. Problem w tym, że dzielił się swoją opinią z osobami, które spędziły ze Snyderem miesiące pracy nad jego wersją widowiska. To sprawiało, że na planie panowała toksyczna atmosfera, a wiele osób czuło się niekomfortowo, kiedy to, co pomagali tworzyć, był tak bezpardonowo atakowane.Głos zabrała również Charisma Carpenter , która przypomniała incydent z czasów serialu " Anioł ciemności ". Zasugerowała, że Whedon postanowił usunąć graną przez nią postać w cień, kiedy okazało się, że aktorka zaszła w ciążę.Była żona reżysera napisała post na swoim blogu, w którym zarzuca mu hipokryzję, kiedy afiszuje się z hasłami feministycznymi, choć w rzeczywistości wcale kobiet z szacunkiem nie traktuje.Obie panie poparł w swoim kolejnymi wpisie na Twitterze Ray Fisher