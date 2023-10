Cuda, cuda ogrywają – Recenzja "Super Mario Bros. Wonder"

***

recenzja gry "Super Mario Bros. Wonder", studia Nintendo

autor: Kuba KaraśNintendo to jedna z bardziej zagadkowych firm w branży. W końcu, niewielu jest wydawców, którzy każą swoim fanom czekać 11 lat na kolejną część jednej z najlepszych dwuwymiarowych platformówek. Czy po takim czasie jest jeszcze miejsce na rynku na taki tytuł? Czy Japończycy wciąż są w stanie nas zaskoczyć nowymi rozwiązaniami i sprawić, że poczujemy się jak za czasów NES-a, a raczej bliższego nam Pegasusa? Odpowiedzi na te pytania poznałem podczas mojej krótkiej podróży przez " Super Mario Bros. Wonder ".Zacznijmy od fabuły. Jak to w przypadku gier z serii Mario bywa, nie będzie o niej długo, można ją bowiem sprowadzić do parafrazy klasycznego cytatu: "Wszystko by się udało, gdyby nie ten wścibski Bowser". Nemezis Mario tym razem skradł moc kwiatu cudowności, która scaliła jego ciało z… pełnowymiarowym zamkiem. Takim murowanym, z basztami, mostem zwodzonym i całym dobrem inwentarza. Odmieniony bohater rusza siać zamęt i zniszczenie, szykując się jednocześnie do ostatecznego starcia z wąsatym hydraulikiem. Tym razem jednak Mario (którego głos pierwszy raz w historii serii podkłada Kevin Afghani ) otrzymuje wsparcie od księcia Floriana. Jak się później okaże, jego zdolności będą nieocenioną pomocą w naszej wędrówce.Bo chociaż ogromne wrażenie na wszystkich zrobiła przemiana Mario w słonia, to jednak ważniejsze mechaniki zaszyte zostały w odznakach, które może nosić Florian. To dzięki nim nasz bohater wydłuża swój lot, trzymając czapkę niczym spadochron, skacze wyżej z przykucu, wykrywa ukryte na planszy przedmioty czy też, niczym Spider-Man , strzela w ścianę pnączem i w taki sposób się do niej przyciąga. Część odznak kupimy u napotkanych sprzedawców, ale pozostałe odblokujemy na specjalnych poziomach, które pomogą nam bliżej zapoznać się z nowymi mocami. Florian może je zmieniać nie tylko przed rozpoczęciem wybranego poziomu, ale również po każdej porażce, dzięki czemu niemalże w locie możemy dostosować nasze zdolności do przeszkód napotkanych po drodze.