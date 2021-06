Czerwiec w Canal+

Czerwcowe nowości w Canal+

Poniżej znajdziecie listę czerwcowych nowości w Canal+. Wśród nich m.in. takie filmy fabularne, jak "Rok na całe życie" z Jaden Smithem Carą Delevingne , " Pinokio Robertem Benignim , czy seriale: " Potwór " o głośnej autentycznej historii, jaka spotkała pewną Kanadyjkę, i serial kryminalny z elementami fantasy " Beau Séjour ".Sprawdźcie, jakie nowości jeszcze znajdziecie na Canal+ w czerwcufilm fantasypremiera: CANAL+ PREMIUM 1 czerwca godz. 21:00,dostępny w CANAL+ online od 2 czerwcaDwukrotnie (za kostiumy i charakteryzacje) nominowana do Oscara najnowsza ekranizacja jednej z najważniejszych powieści wszech czasów dla dzieci. Jej twórca, włoski reżyser Matteo Garrone (twórca m.in. " Pentameronu " czy nagrodzonej na Festiwalu Filmowym w Cannes " Gomorra ") do roli ojca Pinokia, starego Dżepetta, który wystrugał go z drewna, zaprosił jednego z najbardziej znanych włoskich komików – Roberto Benigniego (laureata Oscara za " Życie jest piękne "), który blisko dwadzieścia lat temu sam napisał, wyreżyserował i zagrał tytułową rolę we własnej odważnej adaptacji "Pinokia".serial obyczajowypremierowe odcinki: Ale kino+ godz. 20:10 co środę od 2 czerwca,w CANAL+ online co czwartek od 3 czerwcaOparty na faktach, sześcioodcinkowy serial opowiada historię młodej dziewczyny, która zakochuje się w studencie arabskiego pochodzenia i wychodzi za niego za mąż. Jej życie szybko staje się koszmarem, kiedy mężczyzna okazuje się sadystą. Inspiracją do powstania tej telewizyjnej opowieści były prawdziwe losy kanadyjskiej aktorki Ingrid Falaise, która opisała swoje wspomnienia w wydanej także po polsku autobiografii "Mój mąż, potwór".serial biograficznypremierowe odcinki: CANAL+ PREMIUM godz. 21:00 co czwartki od 3 czerwca,CANAL+ online co piątki od 4 czerwcaTo połączenia serialu biograficznego z kryminałem. Tytułowy bohater zostaje oskarżony o zabójstwo swej muzy Cateriny da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść o swym fascynującym życiu, ujawniając historie kryjące się za powstawaniem kolejnych dzieł.seria dokumentalnapremierowe odcinki: CANAL+ DOKUMENT godz. 20:00 co piątek od 4 czerwca,CANAL+ online co sobota od 5 czerwca.Ronald Reagan to jeden z ważniejszych amerykańskich prezydentów XX wieku. Rzadko jednak podkreśla się, jak ważną rolę w jego życiu i karierze odegrała żona Nancy Reagan. I o tym właśnie opowiada ten czteroodcinkowy serial dokumentalny. Prezydencka para jest w nim pokazana na przestrzeni dekad – od początku lat pięćdziesiątych, gdy pobrali się jako para coraz popularniejszych hollywoodzkich aktorów, aż po kres drugiej kadencji Reagana, który musiał wówczas sprostać wielu kryzysom. W działaniach często wspierała go i to skutecznie małżonka, która podobnie jak on przeobraziła się z niezłej aktorki w sprawną polityczną ekspertkę.film dokumentalnypremiera: CANAL+ DOKUMENT 5 czerwca godz. 20:00,dostępny w CANAL+ online od 6 czerwca Britney Spears , jedna z największych gwiazd popu przełomu wieków, cały czas znajdująca się wręcz w kuriozalnej sytuacji prawnej (czterdziestoletnia, wciąż aktywna artystycznie milionerka i matka dwojga nastolatków jest ubezwłasnowolniona i znajduje się pod kuratelą swego ojca) od wielu miesięcy znowu postawiona została w centrum uwagi. To w dużej mierze zasługa fanów, którzy w ramach ruchu #FreeBritney próbują zwrócić uwagę na niezwykłą sytuację piosenkarki.serial kryminalnypremierowe odcinki: Ale kino+ godz. 20:10 co niedziela od 6 czerwca,CANAL+ online co poniedziałki od 7 czerwcaW tytułowym małym hotelu blisko belgijsko-duńskiej granicy budzi się nastoletnia Belgijka Kato Hoever i znajduje w łazience zakrwawione ciało. Własne. Zginęła i teraz jest duchem, który nie pamiętając ostatniego dnia życia, próbuje go odtworzyć i dowiedzieć się, kto ją zabił. Na szczęście niektórzy ludzie ją widzą i może się z nimi komunikować. W efekcie odkrywa sporo tajemnic o swoich najbliższych, ale czy znajdzie odpowiedź na to najważniejsze pytanie?film dokumentalnypremiera: CANAL+ PREMIUM 7 czerwca godz. 21:30,dostępny w CANAL+ online od 8 czerwcaDokument o wybitnym niemieckim piłkarskim trenerze Jürgenie Kloppie. Kim jest Klopp? Jak zawodnik drugoligowego FSV Mainz 05 stał się najlepszym trenerem Europy? Jak to robi, że jego drużyny osiągają tak wiele? Co wie o piłce nożnej, czego nie wiedzą inni? Jak wiele potrafi dla niej poświęcić? Jak wielkim błogosławieństwem dla Liverpoolu było sprowadzenie go na pozycję trenera i co to zmieniło w klubie i jego otoczeniu? O tym wszystkim opowiada dokument, który z pewnością spodoba się każdemu miłośnikowi współczesnej piłki nożnejseria dokumentalnapremierowe odcinki: Planete+ godz. 18:30 co piątek od 7 czerwca,CANAL+ online co sobota od 8 czerwcaKtóż z nas nie lubi usiąść przy oknie w samolocie i popatrzeć sobie z góry na mijane miasteczka, rzeki czy wsie? Zwykle mamy wtedy dwa pragnienia – by samolot leciał wolno i jak najniżej, a także by ktoś nam opowiadał o tym co w danej chwili widzimy – jak nazywa się ta rzeczka, co to za miasteczko i jakie są z nim związane ciekawe historie, czy mieszkał tu ktoś znany?melodramatpremiera: CANAL+ FILM 16 czerwca godz. 20:00,dostępny w CANAL+ online od 17 czerwcaGdy Daryn ( Jaden Smith ), siedemnastoletni sportowiec dowiaduje się, że jego dziewczyna Isabelle ( Cara Delevingne ) jest nieuleczalnie chora, decyduje się spędzić z nią cały wspólny czas, jaki im pozostał. Poświęcić wszystko, by mogli przeżyć jak najwięcej wspólnie. By całe życie zmieścić w tym jednym roku.Ten wciągający współczesny młodzieżowy hollywoodzki melodramat, który niedawno miał premierę w USA ma ciekawe i niewątpliwe polskie po części pochodzenie. Jego reżyserem jest bowiem Mitja Okorn (" Listy do M ”, " Planeta singli ”).serial komediowypremierowe odcinki: CANAL+ PREMIUM godz. 20:45, co piątek od 25 czerwca,CANAL+ online co sobota od 26 czerwcaNajnowszy francuski serial o pożądaniu. Oto tytułowych dziewięć kobiet mieszkających obok siebie i dziewięć odcinków-anegdot o ich codziennym życiu podszytym frywolnymi potrzebami. Każdy z odcinków koncentruje się na jednej z nich od Sylvii po Zoë. Dzieli je niemal wszystko – wiek, status społeczny, charakter, wygląd – łączy zaś odległość kilku ścian i to, że każda z nich może być tematem fascynującej, intensywnej, acz niedługiej opowieści.Serial na podstawie scenariusza francuskiego dramaturga Diastème wyreżyserowała Emma de Caunes, laureatka Cezara pochodząca z rodziny z poważnymi aktorskimi tradycjami.film biograficznypremiera: CANAL+ PREMIUM 27 czerwca godz. 21:30,dostępny w CANAL+ online od 28 czerwcaOparta na faktach opowieść o sierocie wychowanym przez rasistów związanych z Ku Klux Klanem, który pod wpływem miłości chce zmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdy wciąż mieszka się w tym samym miasteczku w Południowej Karolinie. Na szczęście Mike znajduje wsparcie u lokalnego czarnego pastora Kennedy’ego i wraz z nim, wspólnie mierzy się z liderem KKK Tomem Griffinem.Twórca tego filmu Andrew Heckler napisał do niego scenariusz jeszcze w latach 90. XX wieku, po tym jak spotkał się z prawdziwym wielebnym Kennedym. W 2018 roku podczas premiery na festiwalu w Sundance film dostał pięciominutową owację na stojąco.