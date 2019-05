Czy "Booster Gold" trafi wreszcie na ekran?

W rozmowie z serwisem Revenge of the Fans scenarzysta Zack Stentz zdradził, na jakim etapie są prace nad ekranizacją komiksuJak się okazuje, scenariusz filmu jest już gotowy. Tekst spodobał się reżyserowi Gregowi Berlantiemu i aktualnie czeka na zielone światło od wytwórni Warner Bros i DC Comics. Stentz nie ma jednak pojęcia, kiedy szefostwo podejmie decyzję.- zauważył pisarz.Booster Gold to przebrzmiała gwiazda sportowa, której kariera załamała się. Ponieważ jest z przyszłości, postanawia cofnąć się do czasów nam współczesnych i wykorzystując brak konkurencji, raz jeszcze stać się bożyszczem tłumów. Szybko odkrywa, że pościg za sławą i kasą nie wystarczy. Jeśli chce zostać gwiazdą przyszłości, musi najpierw uratować teraźniejszość.