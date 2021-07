Scenarzysta "X-Men: Pierwsza klasa" szykuje kinowe "Koło czasu"

Bestsellerowy cykl fantasy "Koło czasu" jest właśnie zmieniane przez Amazon w serial . To jednak nie przeszkadza iwot productions i Radar Pictures szykować osadzonego w tym samym świecie widowiska kinowego.Projekt nosi tytuł "Age of Legends". Jego scenariusz przygotuje Zack Stentz , współtwórca fabuł takich komiksowych produkcji jak " X-Men: Pierwsza klasa " i " Thor ". Film ma być pierwszą częścią trylogii.Akcja "Age of Legends" rozgrywać się będzie trzy tysiące lat przed wydarzeniami z pierwszego tomu "Koła czasu". Był to okres, kiedy wysoko rozwinięta technologia funkcjonowała obok magii, nazywanej Jedyną Mocą. Posługiwały się nią wówczas zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nazywani Aes Sedai, czyli Słudzy Wszystkich. Każde władało inną połową Mocy – kobiety saidarem, mężczyźni saidinem. Tylko kobieta mogła czerpać z saidara, tylko mężczyzna posługiwał się saidinem – nie było innych możliwości. Chcąc obejść te ograniczenia, prowadzono ożywione badania energii, którą – być może – mogłyby posługiwać się obie płcie. Skończyło się tragicznie – w toku badań wybito otwór w osnowie rzeczywistości, przez który świata dotknął Czarny – antyteza Stwórcy, uwięziony przez niego w momencie stworzenia. Świat stopniowo ogarnęła dekadencja i zepsucie, po czym doszło do wyniszczającej Wojny o Moc. [źródło: Wikipedia]Film na razie powstaje bez współpracy z dużą wytwórnią. Serial " The Wheel of Time " jest wspólną produkcją Sony Pictures Television i Amazon Studios.