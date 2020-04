Czy Harrison Ford naraził życie pilota? Jest śledztwo

Aktor Harrison Ford doprowadził niedawno do niebezpiecznego zdarzenia na lotnisku Johna Wayne'a w Santa Ana w Kalifornii. Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła już w tej sprawie oficjalne śledztwo.Do zdarzenia doszło 24 kwietnia. 77-letni aktor pilotował samolot Aviat Husky. W pewnym momencie przeciął pas startowy, gdy inny pilot ćwiczył manewr touch-and-go. Oba samoloty znalazły się w odległości niewiele przekraczającej 1000 metrów.Przedstawiciele Harrisona Forda wydali już oficjalny komunikat w tej sprawie. Przyznają, że do zdarzenia rzeczywiście doszło. Twierdzą jednak, że nikt nie został poszkodowany. Co więcej, w żadnym momencie nikomu nie groziło choćby najmniejsze niebezpieczeństwo. Podobno Ford źle zrozumiał komunikat kontroli lotu, natychmiast zauważył swoją pomyłkę i przeprosił za nią wieżę. Harrison Ford już wcześniej miał problemy w powietrzu. W 2017 roku niewiele brakowało, a zderzyłby się z Boeingiem 737 i wylądował w złym miejscu. Wtedy również Federalna Administracja Lotnictwa wszczęła i ostatecznie ustaliła, że aktor może zachować licencję pilota.Z kolei w 2015 roku musiał awaryjnie lądować na polu golfowym w Santa Monica, ponieważ jego samolot miał problem z gaźnikiem. Aktor został wtedy przewieziony do szpitala, gdzie okazało się, że miał złamaną miednicę i kostkę.W 1999 roku rozbił zaś helikopter podczas lotu treningowego.