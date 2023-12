Czy Warren Beatty molestował 14-latkę? Jest decyzja sądu

Nie będzie procesu. Sąd odrzuca oskarżenie

Getty Images © United Archives



Warren Beatty w filmie "Syndykat zbrodni"



Kristina Hirsch złożyła pozew w listopadzie 2022 roku wykorzystując nowe prawo stanu Kalifornia, które na trzy lata zlikwidowało okres przedawnienia w przypadku przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci. Działanie prawa zakończyło się w styczniu 2023 roku.Powołując się na to prawo Hirsch. Miał on zwracać na nią "nadmierną uwagę" i komentować jej wygląd, dał jej także swój numer telefonu. Relacja rozwijała się. Beatty wielokrotnie do niej dzwonił, zapraszał ją do hotelu, w którym mieszkał, i zabierał na przejażdżki samochodem.Hirsch napisała w pozwie, że oskarżony "wykorzystał swoją pozycję i status osoby dorosłej i gwiazdy Hollywood do wymuszania na powódce kontaktów seksualnych przy różnych okazjach (...), które finalnie doprowadziły do wymuszenia seksu z niepełnoletnim dzieckiem". Hirsch, która przyznaje, że początkowo była podekscytowana uwagą ze strony aktora, oczekuje kompensaty za straty psychologiczne i emocjonalne. Zaznacza także, że w wyniku napastowania, którego padła ofiarą ze strony Beatty'ego, ma trudności w interakcjach z osobami uważanymi za autorytety. Ma także problemy z zaufaniem i kontrolą.Sąd jednak uznał, że procesu nie będzie. Warren Beatty został tym samym oczyszczony z zarzutu.