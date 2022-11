Pozew przeciwko Warrenowi Beatty'emu. O co jest oskarżany gwiazdor "Bonnie i Clyde'a"?

Warren Beatty oskarżony o przymuszanie do seksu nieletniej. Co wiemy o sprawie?

Kim jest Warren Beatty?

W poniedziałek w Sądzie Najwyższym w Los Angeles został złożony pozew przeciwko Warrenowi Beatty'emu . Kristina Charlotte Hirsch oskarża w nim aktora o przymuszanie jej do seksu. Do sytuacji miało dojść w 1973 roku, gdy miała ona zaledwie 15 lat.Choć nazwisko Beatty'ego nie padło w pozwie, aktora nietrudno zidentyfikować. Oskarżony jest bowiem określany jako aktor nominowany do Oscara za tytułową rolę w filmie " Bonnie i Clyde ".Kristina Charlotte Hirsch, która żyje obecnie w Luizjanie, twierdzi, że poznała Beatty'ego na planie filmowym. Miał on zwracać na nią "nadmierną uwagę" i komentować jej wygląd, dał jej także swój numer telefonu. Relacja rozwijała się w 1973 roku. Beatty wielokrotnie do niej dzwonił, zapraszał ją do hotelu, w którym mieszkał, i zabierał na przejażdżki samochodem. Proponował jej też pomoc w zadaniach domowych i kilkakrotnie komentował jej debiut seksualny.Hirsch napisała w pozwie, że oskarżony "wykorzystał swoją pozycję i status osoby dorosłej i gwiazdy Hollywood do wymuszania na powódce kontaktów seksualnych przy różnych okazjach (...), które finalnie doprowadziły do wymuszenia seksu z niepełnoletnim dzieckiem". Hirsch, która przyznaje, że początkowo była podekscytowana uwagą ze strony aktora, oczekuje kompensaty za straty psychologiczne i emocjonalne. Zaznacza także, że w wyniku napastowania, którego padła ofiarą ze strony Beatty'ego , ma trudności w interakcjach z osobami uważanymi za autorytety. Ma także problemy z zaufaniem i kontrolą.Hirsch złożyła swój pozew na podstawie kalifornijskiego prawa z 2019 roku. Otworzyło ono trzyletnie okno, by dociekać sprawiedliwości w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci, które w przeciwnym razie zostałyby uznane za przedawnione. Możliwość ta wygasa 1 stycznia 2023 roku. Warren Beatty to amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent. Zadebiutował w " Wiosennej bujności traw Elii Kazana . Rozgłos przyniosła mu rola gangstera Clyde'a Barrowa w legendarnym filmie "Bonnie i Clyde Arthura Penna . W 1978 roku zadebiutował po drugiej stronie kamery komedią " Niebiosa mogą zaczekać ", w której zagrał także główną rolę. W jego filmografii znajdziemy również takie tytuły jak " Szampon ", " Czerwoni ", " Dick Tracy " czy " Bugsy ". Po raz ostatni na wielkim ekranie mogliśmy zobaczyć go w komediodramacie " Zasady nie obowiązują ".