Damien Chazelle i Leonardo DiCaprio wchodzą na plan jeszcze w tym roku

Kiedy początek zdjęć do nowego filmu Damiena Chazelle'a?

Getty Images © Deadline



Zwiastun filmu "Babilon"

(1938-2007) był amerykańskim kaskaderem i daredevilem (osobą wykonującą ryzykowne sztuczki akrobatyczne z użyciem motocykli). Jego popisy kaskaderskie zachwycały publiczność, lecz często kończyły się dla niego boleśnie. Film Chazelle'a nie będzie jednak tradycyjną biografią i skupi się tylko na roku 1974, kiedy Knievel postanowił przeskoczyć na motocyklu rzekę Snake w Idaho.Oryginalną wersję scenariusza napisał, który zdobył Oscara za tekst do filmu " Infiltracja ", w który zagrał DiCaprio . Po nim tekst poprawił, scenarzysta " Wilka z Wall Street ", również z DiCaprio w roli głównej.Knievel zapisał się w "Księdze Rekordów Guinessa" jako osoba, która w swoim życiu zaliczyła najwięcej złamań kości: aż 433. Kaskader był też znany ze swojego wybuchowego temperamentu, co ostatecznie pogrzebało jego karierę. Kiedy powstała książka na jej temat, był z niej na tyle niezadowolony, że wziął sprawy w swoje ręce i przy użyciu kija bejsbolowego pobił jej autora (którym był jego menadżer). Saltman walczył o życie i musiał przejść kilka operacji. Knievel trafił do więzienia na sześć miesięcy. To sprawiło, że stracił sponsorów i ostatecznie musiał ogłosić bankructwo.