Paul Thomas Anderson nakręcił komedię akcji? Są pierwsze wrażenia z "The Battle of Baktan Cross"

Paul Thomas Anderson pokazał swój nowy film – są pierwsze szczegóły

Film trwał dwie godziny i pięćdziesiąt minut. Wersja, którą zobaczyli widzowie pokazu, wyglądała na "prawie skończoną". Wygląda na to, że ostateczny tytuł produkcji będzie brzmiałGłosy uczestników pokazu potwierdzają, że – tak jak spekulowano –. Fabuła jest wzięta prosto z książki, choć zmieniono nazwiska postaci i szereg innych elementów. To podobno "mainstreamowa" wersja historii Pynchona Film jest podobno ciągiem rozbudowanych scen akcji. Widzowie opisują go jako tzw. "crowd pleaser" zoraz jako. Nie brakuje też elementów komediowych, w tym slapsticku. Sean Penn wciela się w białego suprematystę, pułkownika Stevena J. Lockjawa, który miał romans z bohaterką graną przez Teyanę Taylor . Kobieta jednak porzuca go, wybierając towarzystwo "Boba" – w tej roli Leonardo DiCaprio . Pułkownik rusza ich tropem.Film ma podobno elementy science-fiction i czuć w nim inspirację " Dziką namiętnością " (1986, reż. Jonathan Demme ) oraz " Komornikami " (1984, reż. Alex Cox ).Premierę zapowiedziano na 8 sierpnia 2025.Ostatni film Paula Thomasa Andersona to " Licorice Pizza " z 2021 roku.