Czy nowy film Jordana Peele'a wygra z "Avatarem"? Znamy datę premiery

Już od swojego pierwszego filmu " Uciekaj! Jordan Peele dał się poznać jako jeden z ciekawszych współczesnych reżyserów. Podobne opinie przyniosły jego dwa kolejne dzieła:. Nie bez powodu więc na czwarty czekamy w pełnej gotowości i notujemy każdego newsa na ten temat. Jak na razie o nowym projekcie Peele'a wiemy niestety tyle, że powstaje. Warto jednak odnotować, żema już zaplanowaną datę premiery na 25 grudnia 2024 roku. A to oznacza, że będzie walczył o uwagę widzów razem zDebiutancki horror Jordana Peele'a Uciekaj! " kosztował zaledwie 4 miliony dolarów, a zarobił na całym świcie ponad 250 milionów. Opowieść o niepokojącej fascynacji czarnoskórą mniejszością została też nominowana do Oscarów w 2018 roku w czterech głównych kategoriach: za film, reżyserię, pierwszoplanową kreację Daniela Kaluuyi i scenariusz oryginalny – za który zdobył ostatecznie statuetkę.Nakręcony dwa lata później horror " To my " sprawdził się jako przerażająca satyra na budzące największą grozę przywary amerykańskiego społeczeństwa, czyli nierówności ekonomiczne. Jak można przeczytać w naszej recenzji filmu: "Największą wartością horroru jest nieszablonowa wyobraźnia twórcy, z której ulepiony został przedziwny, a przy tym namacalny świat wyglądający jak pokój zabaw siedmioletniej córeczki szatana".Choć po obu filmach spodziewaliśmy się już po Peele'u bardzo dużo, jego kolejne dzieło " Nie! " zachwyciło nie tylko szalonym pomysłem, ale i ilością wkomponowanych w fabułę kulturowych tropów i odniesień. Przy takim nagromadzeniu kinofilskich atrakcji wielu uważa, że " Nie! " pozostaje pierwszorzędnym horrorem pełnym grozy i absurdu.Więcej o filmie możecie posłuchać w podcaście MAM PARĘ UWAG.Zapraszamy do słuchania:Dla przypomnienia, zwiastun "Nie!" znajdziecie poniżej.