Tajemniczy projekt Jordana Peele'a usunięty z listy premier Universalu na 2024 rok

Jak to w przypadku Jordana Peele'a bywa, powinniśmy raczej zapytać, czego nie wiemy. Projekt nie ma tytułu, a szczegóły fabuły i obsada są trzymane w ścisłej tajemnicy. Zdjęcia były planowane na lato tego roku, ale nie zrealizowano ich ze względu na strajki scenarzystów i aktorów. Z tego powodu bardziej realną datą premiery wydaje się 2025 rok.Pojawiają się oczywiście plotki. Podobno w filmie mają wystąpić Steven Yeun Daniel Kaluuya , którzy spotkali się już na planie " Nie! ", ostatniego filmu Peele'a . Sam reżyser sugerował zresztą, że chciałby nakręcić jego kontynuację. Według innych teorii nowy projekt może być sequelem nagrodzonego za scenariusz " Uciekaj! ".Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, którego tematem jest reżyser Jordan Peele i jego filmografia. Przyglądamy się twórczości Peele'a w kontekście kontrowersyjnego terminu "post horror" i wracamy do filmów " Uciekaj! " oraz " To my ". Jak na ich tle wypada " Nie! "? Czy to film z rodzaju tych, które lepiej się interpretuje niż ogląda? W jaki sposób Peele gra z konwencjami horroru, science-fiction, westernu oraz kina Stevena Spielberga ? Kogo wpisuje w poczet wykluczonych obywateli Hollywood? Co mówi o spektaklu i konsumpcjonizmie oraz kinie jako narzędziu do oglądania i podglądania? I wreszcie: co oznacza tytułowa odmowa? Zapraszają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.Aktualnie filmografię Jordana Peele'a zamyka film " Nie! ". Główne role zagrali w nim Daniel Kaluuya Steven Yeun . Zobaczcie zwiastun: