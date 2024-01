Marlon Wayans zagra sportowca w horrorze "GOAT". Produkuje Jordan Peele

"GOAT" – nowy horror produkowany przez Jordana Peele'a

"GOAT" określany jest jako. Jego bohaterem będzie obiecujący młody sportowiec, który przyjmie zaproszenie od gwiazdy drużyny odchodzącej już na emeryturę (w tej roli Marlon Wayans ). Ma to być opowieść o przerażającym obliczu dążenia do doskonałości. Jordan Peele będzie produkował film wraz z Winem Rosenfeldem Wayans rozwija swoją karierę zarówno jako aktor, jak i scenarzysta oraz producent. Ponadto jest komikiem i jak się dowiedzieliśmy, aktualnie podróżuje ze swoim nowym stand-upem. W kinie dał się zapamiętać jako gwiazda i twórca takich satyr, jak. Zagrał też w, a razem z bratem Shawnem Wayansem stworzył też serialemitowany w latach 1995-1999.Ostatnio można go było oglądać ww reżyserii Bena Afflecka.O nowym projekcie Jordana Peele'a wiemy na razie tyle, że powstaje i że z powodów strajków w Hollywood w zeszłym roku jego premiera przesunęła się z końca 2024 roku na prawdopodobnie 2025 rok. Jak dotąd jednak nie ogłoszono, co to będzie. Pojawiły się domysły, że Peele może pracować nad kontynuacją swojego debiutanckiego horroru " Uciekaj! " bądź drugą częścią swojego najnowszego filmu " Nie! ".Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, którego tematem jest reżyser Jordan Peele i jego filmografia. Przyglądamy się twórczości Peele'a w kontekście kontrowersyjnego terminu "post horror" i wracamy do filmów " Uciekaj! " oraz " To my ". Jak na ich tle wypada " Nie! "? Czy to film z rodzaju tych, które lepiej się interpretuje niż ogląda? W jaki sposób Peele gra z konwencjami horroru, science-fiction, westernu oraz kina Stevena Spielberga ? Kogo wpisuje w poczet wykluczonych obywateli Hollywood? Co mówi o spektaklu i konsumpcjonizmie oraz kinie jako narzędziu do oglądania i podglądania? I wreszcie: co oznacza tytułowa odmowa? Zapraszają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.Aktualnie filmografię Jordana Peele'a zamyka film " Nie! ". Główne role zagrali w nim Daniel Kaluuya Steven Yeun . Zobaczcie zwiastun: