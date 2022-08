Czysta Klasyka – 100. rocznica urodzin Jerzego Kawalerowicza

Lista filmów w sekcji Czysta Klasyka:

Jedną z flagowych sekcji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest Czysta Klasyka – prezentacja zrekonstruowanych cyfrowo arcydzieł polskiej kinematografii. Tegorocznym bohaterem sekcji będzie Jerzy Kawalerowicz – z okazji 100. rocznicy urodzin. Dla historii polskiego kina to postać ważna z wielu powodów. Ten wybitny twórca nie tylko osiągał artystyczne sukcesy jako reżyser, ale też współtworzył powojenną polską kinematografię, przez wiele lat stał na czele legendarnego Zespołu Filmowego, a następnie Studia "Kadr", był jednym z filarów Szkoły Polskiej, wykładał w PWSFTviT w Łodzi, a ponadto był współzałożycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Filmowców Polskich."W tym roku w Gdyni w ramach Czystej Klasyki pokażemy filmy różnorodne, z kilku okresów twórczości Jerzego Kawalerowicza , jednak wszystkie na swój sposób aktualne. Dziś w dobie wielu debiutów i pewnego rodzaju pokoleniowej odnowy naszego kina warto wracać do pereł polskiego filmu i dzięki nim budować most między starym a nowym i ciągłość naszej kinematografii" – podkreśla Dyrektor Artystyczny Festiwalu Tomasz Kolankiewicz.Do sekcji wybraliśmy tytuły, które reprezentują odmienne style, zainteresowania i okresy w twórczości Jerzego Kawalerowicza . "Od pierwszego międzynarodowego sukcesu, który odniósł filmem " Pociąg " (1959), poprzez odważną obyczajowo, ale źle przyjętą w momencie premiery " Grę " (1968), która stanowi próbę poetyki nowofalowej, po historyczny dramat " Śmierć prezydenta " (1977), będący rekonstrukcją wydarzeń, które położyły się cieniem na całych losach II Rzeczypospolitej. Przykłady te dowodzą z jednej strony wszechstronności i ewolucji stylu Kawalerowicza , z drugiej jednak potwierdzają, że każdemu filmowi potrafił nadać autorski charakter" – mówi Miłosz Stelmach, filmoznawca, krytyk filmowy, redaktor naczelny kwartalnika "Ekrany", kurator sekcji i autor wprowadzeń do filmów. Pociąg " (1959) Gra " (1968) Śmierć prezydenta " (1977)47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12–17 września 2022 r.Karnety i akredytacje: https://system.festiwalgdynia.pl