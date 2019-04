DKF Kinochłon zaprasza na replikę MFF Nowe Horyzonty

Tuż po Świętach, gdy tylko wyschną nam ubrania po lanym poniedziałku, zapraszamy widzów na świeżutkie, gorące wydarzenie filmowe –. Kiedy decydowaliśmy się na zorganizowanie w Augustowie tego typu przeglądu przyświecał nam taki sam cel co organizatorom NH we Wrocławiu, mianowicie – pokazywać to co nowe i zaskakujące w kinie oraz odkrywać dzięki filmom emocje, których w sobie nie znaliśmy, dzięki kinu i spotkaniom z ludźmi poszerzać swoje horyzonty, tolerancję, empatię...Rozpoczynamy 23 kwietnia filmemautorstwa Alice Rohrwacher . Przed projekcją wykład "Jak czytać film" wygłosi Marcin Pieńkowski dyrektor artystyczny Nowych Horyzontów. A tuż przed, w holu kina wernisaż wystawy zdjęć Radka Nowackiego pt. "Augustów. Nowe Horyzonty. Ludzie".Film otwarcia to opowieść o kwintesencji dobra i poczciwości ukrytej w chłopaku imieniem Lazzaro. Czasy w których żyjemy sprawiają, że zetknięcie z takim dobrem wzbudza w ludziach zdziwienie i przypuszczenie, że tytułowy bohater ma coś z głową, bo takich ludzi przecież nie ma. Oniryczna, ujmująca opowieść, której dało się ponieść zarówno wielu krytyków jak i widzów.Dla zdrowej przeciwwagi opis drugiego dnia przeglądu zaczniemy od filmu, którego gatunek zwykliśmy określać jako męski. Twarda opowieść o kartelach, narkotykach i, zważywszy na te okoliczności, o, krótkim acz bogatym żywocie. Filmokreślany jest jako wspólny mianownik wszystkich fabuł i seriali ostatnich lat traktujących o intratnych, niekoniecznie legalnych, biznesach rodem z Meksyku, czy Kolumbii. Oto poznajemy rodzinę z plemienia Wayúu, która postanawia podnieść swój status i komfort życia dzięki sprzedaży marihuany. I jak to bywało w latach '70 ubiegłego stulecia, i bywa dziś – zazdrość, chciwość doprowadzają do początków końca nie tylko tej jednej rodziny. Mroczne interesy, narkotykowe wojny i związane z nimi twarde prawo zemsty kwitną niczym pola żeńskich konopiSkoro jesteśmy przy rodzinie, to zatrzymajmy się przy niej, tym razem w Japonii.to kolejna propozycja KINOCHŁONA. Film zdobył Złotą Palmę w Cannes i święci triumfy popularności na całym świecie. Tu rodzina jest inna – spokojniejsza, choć drobne kradzieże, z których się utrzymują jej członkowie, nie pozwalają im spać spokojnie. Jak by tego było mało, pewnego dnia, w ich skromnym, trudnym życiu pojawia się bezdomna dziewczynka. Ubodzy domownicy postanawiają zapewnić jej dach nad głową.Godziny spędzone przed ekranem kinowym zakończymy trzeciego dnia filmowym klasykiem klasyków. Kultowe odrestaurowane dzieło Ingmara Bergmana pozwoli przypomnieć, co kręciło reżyserów w latach '50. Przez filmowe chwile przejdziemy wraz z Marcinem Pieńkowskim dyrektorem artystycznym MFF Nowe Horyzonty, gościem augustowskiej repliki festiwalu.Dni przeglądu wzbogacą seanse przedpołudniowe skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ci najmłodsi będą mieli okazję obejrzeć film produkcji japońskiej "Mirai", który w tym roku nominowany był do Oscara w kategorii pełnometrażowy film animowany.Przez wszystkie dni na gości i widzów będzie czekało specjalne menu w restauracji Ogródek pod Jabłoniami. Przy stoliku zamówisz potrawy nazwane od tytułów prezentowanych filmów i do nich nawiązujące. Pamiątką będzie mogła być specjalnie zaprojektowana i uszyta minitorba na kulturę. A to wszystko w Augustowie – mieście założonym przez króla Zygmunta Augusta, który z cała pewnością byłby miłośnikiem filmów, bo w Augustowie nie da się inaczej!Słowem – najlepszym pomysłem na wolny czas w dniach 23-25 kwietnia jest Augustów i przegląd Kinochłon na Horyzoncie, czyli replika MFF Nowe Horyzonty. W kinie Iskra zobaczycie nie tylko festiwalowe filmy. Będą goście, prelekcje i wykład. Nie zabraknie też fotografii, ciekawych ludzi, jeszcze ciekawszych dyskusji i dobrego jedzenia– zaprasza DKF KINOCHŁON.Więcej informacji na: