Danny Masterson uznany gwałcicielem. Grozi mu 30 lat więzienia

Danny Masterson zgwałcił dwie kobiety

Danny Masterson w czasie pierwszego procesu

Gwiazda seriali "Różowe lata 70." i "The Ranch" - długa droga do wyroku

Tym razem ława przysięgłych była bardziej zgodna. Uznała, żeJednak- o gwałt na Christinie B, byłej partnerce aktora -. Ośmiu członków ławy uznało go winnym, jednak czwórka przysięgłych była odmiennego zdania.Sędzia uznał, że Danny Masterson może chcieć zbiec przed odpowiedzialnością karną, dlatego też. Będzie tam przebywał do czasu ogłoszenia wyroku.Na razie nie ustalono daty posiedzenia, na którym ogłoszony zostanie wymiar kary.Początkowo nie wpływało to na jego karierę. Był jedną z gwiazd i producentem serialu " The Ranch ". Netflix wyrzucił go dopiero pod koniec 2017 roku, wybuchu #metoo i publikacji przez "Huffington Post" artykułu, w który ujawniono, że szef programów dziecięcych Netfliksa Andy Yeatman w rozmowie z pewną kobietą stwierdził, że nie wierzy ofiarom. Nie wiedział, że rozmówczyni jest jedną z osób, które oskarżyły Mastersona o gwałt.Aktor podejrzewany był jeszcze o dwa inne przestępstwa seksualne. W jednym z nich doszło do przedawnienia, a w drugim nie udało się zebrać dowodów.Odpowiadał jednak z wolnej stopy po wpłaceniu kaucji w wysokości 3,3 mln dolarów.Ważnym wątkiem w czasie procesu był Danny Masterson jest jego członkiem. W czasie pierwszego procesu to było głównym punktem strategii obronnej. Przekonywano, że oskarżenia o gwałt są zaplanowanym atakiem na scjentologię.Kościół scjentologiczny został zresztą oskarżony z powództwa cywilnego o tuszowanie sprawy. Ten proces jeszcze się nie zakończył.