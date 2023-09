Skazany za gwałty Danny Masterson straci żonę

Dlaczego Bijou Phillips chce rozwodu?

Getty Images © Paul Archuleta



Bijou Phillips: aktorstwo, scjentologia, oskarżenia o przemoc

Zwiastun filmu "Hostel 2"

Informacja o pozwie rozwodowym zaskoczyła wielu. Bijou Phillips stała bowiem wiernie u boku Danny'ego Mastersona od momentu upublicznienia w 2017 roku oskarżeń na temat gwałtów i jego przemocowego zachowania. Masterson ostatecznie został uznany winnym popełnienia dwóch gwałtów z użyciem przemocy. We wrześniu usłyszał wyrok: 30 lat pozbawienia wolności. O warunkowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po odsiedzeniu 25 lat. Będzie miał wtedy 72 lata.I to właśnie zaważyło o decyzji Phillips . Jej prawnik podkreśla, że Bijou Phillips to była amerykańska aktorka. Jej kariera przypadała na koniec XX i pierwszą dekadę XXI wieku. Przepustką do sławy był film Camerona Crowe'a . Później wystąpiła m.in. w filmach. Jej ostatnią rolą była Lucy z serialu. Od 2012 roku nie występuje. Postanowiła skupić się na rodzinie i swoim zdrowiu. Phillips , podobnie jak Masterson , należy do Mastersona poznała w w 2004 roku na turnieju pokera w Las Vegas i wkrótce potem zaczęli się spotykać. Ślub wzięli w 2011 roku. Masterson wspierał ją w czasach, kiedy toczyła walkę o swoje zdrowie. Przez pięć lat cierpiała z powodu niewydolności. Ostatecznie w 2017 roku otrzymała Daniel Franzese twierdził, że wyśmiewała go i fizycznie atakowała na planie filmu. Po publikacji jego świadectwa w 2017 roku Phillips publicznie przeprosiła go za swoje zachowanie. Heather Matarazzo miała z kolei być przez nią duszona przed rozpoczęciem zdjęć do slashera