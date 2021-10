Denis Villeneuve wyreżyseruje nowego "Bonda"?

Trwają poszukiwania następcy Daniela Craiga , który w " Nie czas umierać " po raz ostatni wcielił się w postać Jamesa Bonda. A jeśli zastanawiacie się, kto stanie za kamerą 26. odsłony cyklu, mamy kandydata. Denis Villeneuve zgłasza chęć wyreżyserowania kolejnej części przygód agenta 007.Reżyser gościł ostatnio w podcaście "Happy Sad Confused". Przyznał, że jest wielkim fanem Jamesa Bonda i gdyby tylko został poproszony przez producentów, by stanąć za kamerą, byłoby to spełnienie jego marzeń.– powiedział – Nie czas umierać ", czyli piąta odsłona cyklu, w której w główną rolę wcielił się Daniel Craig , trafiła na ekrany po licznych opóźnieniach spowodowanych pandemią koronawirusa. W noc premiery film zarobił 6,3 miliona dolarów, ustanawiając nowy rekord otwarcia dla filmów o Bondzie . Poprzedni rekord, należący do " Spectre ", wynosił 5,3 miliona dolarów.