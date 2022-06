Discovery nie lubi J.J. Abramsa? Jego nowy serial dla HBO skasowany

Problemy J.J. Abramsa z nowymi właścicielami HBO

Czy to koniec "Demimonde"? Abrams szuka nowego kupca

Discovery po przejęciu Warnera szybko bierze się za budżetowe porządki w HBO. Jeszcze nie ucichły echa kasacji serialu " Wychowane przez wilki ", a już kolejny projekt trafił do kosza. To "Demimonde" J.J. Abramsa Powyższa decyzja nie powinna nikogo dziwić. Dwa tygodnie temu pisaliśmy już o tym, że David Zaslav, nowy szef Warner Bros. Discovery, szuka 3 miliardów oszczędności i jego uwagę przykuł olbrzymi budżet "Demimonde". Pierwszy sezon serialu ma bowiem kosztować aż 200 milionów dolarów, czyli tyle samo co " Ród Smoka ". Różnica jest jednak taka, że ten drugi bazuje na jednej z popularniejszych marek w portfolio HBO - " Grze o tron ". "Demimonde" jest z kolei niewiadomą.Zaslavowi nie podoba się również to, że na razie nie widać efektów podpisanego w 2019 roku kontraktu przez Warner Media z firmą producencką Abramsa Bad Robot. Umowa warta 250 milionów dolarów zakładała przygotowanie projektów na potrzeby HBO i HBO Max. Liczba projektów jest dla szefa WBD niezadowalająca. Zresztą większość z nich (jak "Constantine" i "Madame X" wciąż są w fazie przygotowań do realizacji)."Demimonde" to ambitne science fiction opowiadające historię Olive Reed ( Danielle Deadwyler ) - młodej kobiety, która w wyniku fatalnego eksperymentu naukowego zostaje odcięta od swojej rodziny. Aby odzyskać męża i dziecko, bohaterka musi rozwikłać spisek rozgrywający się w mrocznym, odległym świecie. J.J. Abrams liczy, że projekt zainteresuje konkurencję HBO Max. Oferty wysłano m.in. do Apple'a i Netfliksa.Warto zauważyć, że Apple już wcześniej chciał współpracować z Abramsem . Oferował mu 500 milionów dolarów. Abrams wybrał jednak HBO, bo choć ich oferta była o połowę tańsza, to jednak nie zawierała klauzuli o wyłączności.Poniżej prezentujemy zwiastun czwartego sezonu serialu " Westworld ", którego współproducentem jest Bad Robot.