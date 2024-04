James Gunn zaczął prace nad "Peacemakerem 2". Co z "Supermanem"?

"Peacemaker" - ruszyły prace nad 2. sezonem

Czy "Peacemaker" jest częścią nowego DC?

Oceniamy pierwszy sezon serialu "Peacemaker"

Choć fani są oczywiście zachwyceni tym, że prace nad 2. sezonemruszyły, to jednak część zadaje sobie pytanie o to, jakim cudem James Gunn może być na planie serialu i jednocześnie kręcić " Supermana ".W odpowiedzi Gunn przypomniał, że nie będzie reżyserem wszystkich odcinków serialu. Trzy inne osoby wspomogą go w tej pracy. On sam stanie za kamerą tylko kilku odcinków, które będą kręcone wtedy, kiedy nie będzie potrzebny na planie " Supermana ".Pierwszy sezon serialupowstał jeszcze za czasów starego reżimu w DC Studios. Kiedy James Gunn został współszefem studia, powstało pytanie o status jego serialu. Gunn niedawno ostatecznie rozwikłał zagadkę i ogłosił: