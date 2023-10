Disney+ rusza do walki z dzieleniem kont. Będą kasować, choć na razie tylko w Kanadzie

Disney+ kontra pasażerowie na gapę

"Loki" - zwiastun drugiego sezonu

Za przykładem Netfliksa

Najprawdopodobniej platforma zamierza zaproponować odbiorcom nowe sposoby dzielenia konta.Informacja wysłana użytkownikom z Kanady jest częścią uaktualnień regulaminu platformy, które mają sprecyzować zasady korzystania z serwisu i dzielenia się kontem.Latem prezes Disneya Bob Iger zapowiadał, że firma przygotowuje strategię, która pozwoli zmonetyzować streamingowych "pasażerów na gapę"., powiedział Iger w sierpniu.Również 1 listopada w Kanadzie (oraz Wielkiej Brytanii i ośmiu europejskich krajach) Disney+ wprowadza nową subskrypcję z reklamami (cena: 7.99 dolarów miesięcznie). Tymczasem już w tym miesiącu platforma podnosi ceny w USA (Disney+ Premium bez reklam ma kosztować 13.99 dolarów za miesiąc). Wzrosną również ceny Hulu i ESPN+.Najbliższą premierą platformy Disney+ jest drugi sezon serialu " Loki ", który zadebiutuje w tym tygodniu. Zobaczcie zwiastun:Ścieżkę w walce z dzieleniem kont przetarł w maju Netflix. Platforma uruchomiła wówczas program płatności za współdzielenie konta w ponad 100 krajach. Strategia miała na celu skłonienie osób korzystających z "pożyczonych" haseł do założenia własnych kont albo zachęcenie dotychczasowych subskrybentów do powiększenia swojego konta z myślą o dodatkowych osobach. W drugim kwartale platforma zarejestrowała wzrost liczby subskrybentów o 5,9 miliona, co przypisano właśnie nowej polityce dzielenia się kontem.