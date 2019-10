Disney chce kolejnej "Epoki lodowcowej"

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Blue Sky Studios zostanie uratowane. Wytwórnia animacji to jeden z biznesów przejęty przez Disneya od 21st Century Fox i wiele osób spodziewało się, że zostanie zamknięte, ponieważ koncern ma już Pixara i Walt Disney Animation Studios. Jeśli jednak wierzyć portalowi Discussing Film, Blue Sky Studios będzie mieć w najbliższych latach pełne ręce roboty.Otóż Disney chce kontynuacji kinowych przebojów tego studia, czylioraz. W obu przypadkach chodzi jednak o spin-offy, nie sequele.Jeśli chodzi o, to własny film otrzymałby Buck. Jeśli chodzi o, to Disney zainteresowany jest kontynuacją opowiadającą o przygodach Nica i Pedra.Nie jest na razie jasne, czy aktorzy, którzy do tej pory użyczali postaciom głosu zostaną ponownie zaangażowani, czy też Disney zrobi miękki reboot i zatrudni nowe osoby.