Dlaczego warto obejrzeć "Cytadelę"? Oto pięć powodów

Już teraz na Amazon Prime Video możecie obejrzeć– nowy serial wyprodukowany przez braci. Tytułowa Cytadela to międzynarodowa siatka szpiegowska stojąca na straży światowego porządku. W wyniku spisku wrogiego syndykatu znanego jako Mantykora zostaje ona rozbita, a większość agentów – zabitych lub skompromitowanych. Jedynymi osobami, które mogą ocalić świat przed dyktaturą, jaką szykuje Mantykora, jest dwójka ocalałych szpiegów – Nadia Sinh () i Mason Kane ().Zobaczcie zwiastun:Jeśli wciąż się wahacie, czy włączyć pierwszy odcinek, spieszymy z pomocą. Oto pięć powodów, dla których warto obejrzećNazwiska bracikojarzone są przede wszystkim z kinowymi widowiskami spod znaku. Duet ten odpowiada za takie hity jakczy wieńczącą trzecią fazędylogię, zajmująca drugie miejsce na liście najdroższych seriali w historii, została zrealizowana z podobnym rozmachem. W serialu nie brakuje spektakularnych scen akcji – walk czy pościgów – ale jest też miejsce na humor. Krótko mówiąc, nawet jeśli bohaterowie nie noszą peleryn, braciastworzą z ich udziałem widowisko, które będziecie oglądać z krawędzi fotela.Kiedy działają osobno, Nadia i Mason są po prostu świetnymi agentami. Ale kiedy łączą siły, stają się niepokonani. Razem muszą rozwikłać tajemnicę spisku, który doprowadził do upadku Cytadeli, a w konsekwencji może zagrozić światowemu porządkowi. W przypadku Masona sprawa jest jednak bardziej skomplikowana: mężczyzna jako jeden z nielicznych agentów uszedł z życiem, ale stracił pamięć. Musi więc dowiedzieć się, kim naprawdę jest. I jaką rolę odgrywa w tej historii jego żona () – poznana na grupie wsparcia dla osób zmagających się z amnezją.Wystarczy spojrzeć na plakat, by wiedzieć, że między parą bohaterów jest coś więcej niż praca. Jak to jednak często bywa, status ich relacji najtrafniej określa wyrażenie "to skomplikowane". Nie chodzi nawet o profesjonalny dystans pozwalający skupić się na misji, lecz sprawy bardziej przyziemne – po upadku Cytadeli pozbawiony pamięci Mason zdążył założyć rodzinę. Spokojne życie męża i ojca nie daje mu jednak takiej satysfakcji jak ratowanie świata, a sny o pięknej nieznajomej skłaniają go, by szukać odpowiedzi na pytania o przeszłość. To, co odkryje, z pewnością wstrząśnie jego światem.Główne role wgrają, wywodząca się z Bollywood gwiazda, którą niedawno mogliśmy zobaczyć w widowisku sci-fi, i, czyli pamiętny. W jego CV znajdziemy również serial Amazon Originaloraz takie hollywoodzkie hity jakczy. W przekonujący sposób portretują oni parę bohaterów zmuszonych stawić czoła syndykatowi próbującemu zniszczyć świat, jaki znamy. Nie ustępuje im drugi plan – przede wszystkimjako Bernard Orlick, mózg Cytadeli, i wcielająca się w brytyjską dyplomatkę o niejasnych powiązaniach z Mantykorąma dać początek nowej franczyzie. Trudno się dziwić – wszak tytułowa organizacja jest międzynarodową siatką szpiegowską. Niewykluczone więc, że poza Nadią i Masonem ocaleli też agenci działający w innych zakątkach świata. Aktualnie szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie, że w przygotowaniu są dwa spin-offy: indyjski, którego gwiazdami będą, oraz włoski. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na jeszcze więcej akcji.