Dlaczego warto obejrzeć "Powrót do życia" w Polsat Box Go? Oto pięć powodów

1. Takiej bohaterki w polskim serialu jeszcze nie było

2. Zaskakujące połączenie gatunków

3. Kolejna świetna rola Magdaleny Popławskiej

4. Pierwszorzędny drugi plan

5. Nagradzany pierwowzór





grana przez Magdalenę Popławską Maja Fiszer powraca do rodzinnego miasteczka po dwóch dekadach nieobecności. Bohaterka spędziła pół życia w zakładzie karnym, odsiadując wyrok za zamordowanie szkolnej koleżanki. Jak można się domyślić, na starych śmieciach nikt nie wita jej z otwartymi ramionami. W oczach lokalnej społeczności jest potworem, którego należałoby spalić na stosie albo przynajmniej wypędzić z miasta przy pomocy pochodni i wideł. Skazana na mieszkanie z rodzicami, bezskutecznie poszukująca pracy Maja próbuje odnaleźć się w nowej dla niej rzeczywistości. Świat bez krat co rusz ją zaskakuje - kobieta nie potrafi np. zrozumieć, dlaczego ludzie dostali obsesji na punkcie telefonów komórkowych. Wkrótce okazuje się, że popełniona przez Maję zbrodnia była bardziej skomplikowana, niż mogło się początkowo wydawać. Ekswięźniarka, która przez lata uciekała przed demonami z przeszłości, będzie musiała stawić im w końcu czoła.Punkt wyjścia może wskazywać, żeto ciężki jak ołów dramat psychologiczny z elementami dreszczowca. Nie jest to jednak do końca prawda. Produkcja Polsat Box Go odważnie miesza ze sobą różne konwencje, w tym również komedię. Humor objawia się tu w zasadzie na każdym kroku, zarówno w prozaicznych sytuacjach jak i rozdzierających emocjonalnie konfrontacjach bohaterów. Rozrzedza przygnębiający nastrój i nie pozwala historii osunąć się w banał. Zmienność nastrojów oraz zabawa gatunkami filmowymi to zabiegi, po które regularnie sięgają zagraniczni twórcy. Rodzimi scenarzyści i reżyserzy podchodzą do nich jednak ze znacznie większą ostrożnością. Niesłusznie - igranie z oczekiwaniami publiczności przynosi bardzo często zaskakujący, świeży efekt. Tak jest właśnie w przypadku Magdalena Popławska wielokrotnie zdążyła już udowodnić, że jest jedną z bardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Jej specjalnością stały się postaci emocjonalnie rozdarte, wzbudzające w widzu ambiwalentne odczucia. Taką bohaterką jest również Maja Fiszer z. Kobieta przypomina zatopionego w bursztynie owada - choć przekroczyła czterdziestkę, mentalnie cały czas jest licealistką - nieco pogubioną, nieśmiałą i lekkomyślną. Zupełnie, jakby więzienie wprowadziło ją w stan hibernacji. Początkowo trudno uwierzyć, że ktoś taki mógłby dopuścić się brutalnego zabójstwa. Maja nosi w sobie nieprawdopodobne pokłady optymizmu. Za każdym razem, gdy los podkłada jej nogę, znajduje w sobie siłę, by się podnieść i iść naprzód z podniesionym czołem.Popławskiej kroku dzielnie dotrzymuje reszta obsady. Świetni są zwłaszcza Ewa Skibińska Henryk Niebudek wcielający się w rodziców Mai. Państwu Fiszerom przyszło zapłacić wysoką cenę za zbrodnię, której dopuściła się ich córka. Nie tylko padli ofiarą ostracyzmu społecznego, ale również stracili swoje dziecko na 20 lat. Dziś są wypaleni, pozbawieni złudzeń, a także zmęczeni sobą oraz otaczającym światem. Ekranowy świat zaludniają również m.in. Małgorzata Socha wcielająca się w najlepszą przyjaciółkę Mai, Bartłomiej Kasprzykowski grający byłego chłopaka bohaterki, a także Danuta Stenka Wojciech Solarz i dwukrotny laureat Złotych Lwów na festiwalu w Gdyni Piotr Trojan to adaptacja brytyjskiego serialu " Back to Life " emitowanego w latach 2019-2021. Nominowany do międzynarodowej nagrody Emmy w kategorii "najlepsza komedia" projekt wyszedł spod ręki producentów głośnej " Fleabag ". Zagraniczni recenzenci rozpływają się nad doskonałym tempem, dopracowanymi dialogami, misternie skonstruowaną intrygą i wspaniałym aktorstwem. Na to samo możecie liczyć, oglądając polską wersję.