Doctor Fate i JSA w kinowym uniwersum DC Comics?

Do ciekawych informacji dotarł portal We Got This Covered. Otóż Warner Bros. zamierza zorganizować nową grupę herosów, która zajmie miejsce Ligi Sprawiedliwości. Ekipa zostanie zmontowana z bohaterów, którzy debiutowali podczas Złotej Ery komiksów.Jednym z widowisk wprowadzających nowych bohaterów będzie. Pierwsza wersja tego superbohatera pojawiła się w maju 1940 roku i została wymyślona przez Gardnera Foxa i Howarda Shermana. Wtedy był to Kent Nelson, syn archeologa, który moce otrzymał od boga Nabu, którego grobowiec odkrył ojciec Kenta przypłacając to jednak swoim życiem.Według We Got This Covered potencjalne widowisko w pierwszej połowie rozgrywać się będzie w przeszłości, w drugiej współcześnie. Poszukiwany jest już ponoć odtwórca głównej roli, aktor w wieku 30-40 lat, niekoniecznie biały. To zaś sugeruje, zdaniem portalu, że film może być inspirowany najnowszą wersją superbohatera, czyli Khalidem Nassourem, który zadebiutował we własnym komiksie w 2015 roku.Doctor Fate był członkiem Justice Society of America. Portal We Got This Covered, że Warner Bros. ma plany, by ta grupa również pojawiła się na dużym ekranie. Pierwsze sugestie dotyczące tej ekipy superbohaterów mają się pojawić w- widowisku, którego gwiazdą będzie Dwayne Johnson