Dokument o wyprawie Andrzeja Bargiela na K2 już dostępny

Równo dwa lata od spektakularnego wyczynu Andrzeja Bargiela - słynnego zjazdu na nartach z góry K2 (8611 m. n.p.m.) na bezpłatnej platformie Red Bull TV jest już dostępny długometrażowy film opowiadający o kulisach wyprawy.FILM W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ MOŻNA OBEJRZEĆ NA STRONIE WWW.REDBULL.PL/K2 ORAZ W APLIKACJI RED BULL TV DOSTĘPNEJ NA URZĄDZENIA MOBILNE I SMART TV.22 lipca 2018 roku Andrzej Bargiel zadziwił świat, wspinając się bez wspomagania dodatkowym tlenem na najtrudniejszy ośmiotysięcznik Ziemi – górę K2 (8611 m n.p.m.), a następnie zjeżdżając ze szczytu na nartach. Równo dwa lata od niesamowitego wyczynu Polaka możemy poznać kulisy słynnej wyprawy w trwającym 65 minut filmie " K2: Pierwszy zjazd ". Dokument, symbolicznie - od 22 lipca 2020 roku, dostępny jest do obejrzenia na stronie redbull.pl/k2 i w bezpłatnej aplikacji Red Bull TV.Film " K2: Pierwszy zjazd " w reżyserii Sławomira Batyry to wnikliwa analiza spektakularnego wyczynu polskiego skialpinisty, a także inspirująca lekcja braterstwa, którą przekazują nam członkowie projektu K2 Ski Challenge 2018 – Janusz Gołąb, Bartek Bargiel, Marek Ogień, Piotr Pawlus i oczywiście pomysłodawca – Andrzej Bargiel. Dowodem na to są przede wszystkim bardzo trudne akcje ratunkowe, w których kluczową rolę odgrywał dron i operujący nim Bartek Bargiel, młodszy brat Andrzeja.– mówi Andrzej Bargiel."To było nieludzkie", "Przesunął granice potencjału człowieka", "To najtrudniejszy zjazd, jaki jest na Ziemi" – to tylko niektóre cytaty z filmu produkcji Red Bull Media House. W dokumencie wypowiadają się nie tylko polscy członkowie wyprawy, ale także osoby spoza najbliższego kręgu Andrzeja. Wśród nich są między innymi wspinacz i filmowiec Jimmy Chin (reżyser oscarowego filmu " Free Solo ") oraz himalaistka i skialpinistka Hilaree Nelson – pierwsza kobieta, która w ciągu 24 godzin zdobyła dwa szczyty - Everest i Lhotse.Przyprawiające o dreszcze ujęcia ze ekstremalnego zjazdu zarejestrowane przez kamery Bartka Bargiela Piotra Pawlusa dobitnie pokazują, jak wielkimi umiejętnościami dysponuje Andrzej. Styl, w jakim Polak porusza się w trudnym terenie, budzi ogromny szacunek. Można się zastanawiać, czy zakopiańczyk w ogóle odczuwa strach. Pod maską człowieka zachowującego spokojny wyraz twarzy i zimną krew w każdej sytuacji z pewnością kryją się emocje, a w duchu rozgrywa się wewnętrzna walka, z którą w ostatecznym rozrachunku musi sobie poradzićsam. Czyli tak, jak już się do tego przyzwyczaił przez lata realizowania narciarskich marzeń. Choć Andrzej dokonuje wyczynów nieosiągalnych dla zwykłego śmiertelnika, z uśmiechem na twarzy i w charakterystyczny dla siebie sposób, mówi: "Moja mama urodziła jedenaścioro dzieci i to jest challenge. Zjazd z K2 to przy tym pikuś".Film " K2: Pierwszy zjazd " można oglądać od 22 lipca na stronie redbull.pl/k2 i w darmowej aplikacji mobilnej Red Bull TV, w której znajdują się setki filmów i serii dokumentalnych – głównie ze świata sportu i muzyki w różnych wersjach językowych. Aplikacja dostępna jest między innymi na urządzenia mobilne, konsole i smart TV.Andrzej Bargiel jest trzykrotnym mistrzem Polski w skialpinizmie, był także trzecim zawodnikiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, rekordzistą świata w biegu na Elbrus oraz pierwszym Polakiem, który w 2013 r. zdobył ośmiotysięcznik Shishapangma oraz zjechał na nartach z jego wierzchołka. Ustanowił także rekordowy czas wejścia na Manaslu i zjechał z tego szczytu do bazy. W 2015 r. jako pierwszy człowiek na świecie zjechał na nartach z osławionego szczytu Broad Peak, a w kolejnym roku pobił o 12 dni rekord ustanowiony w 1999 r. przez Denisa Urubko i Andreja Mołotowa w zdobyciu pięciu siedmiotysięczników położonych na terenie byłego ZSRR, tzw. Śnieżnej Pantery.