Znamy datę premiery filmowej kontynuacji "Peaky Blinders"

Netflix ogłosił, że filmowa kontynuacja serialu "Peaky Blinders" będzie nosić tytuł "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" i zadebiutuje na platformie 20 marca 2026 roku. Obraz doczeka się także limitowanej dystrybucji kinowej - na wielkich ekranach będzie go można zobaczyć od 6 marca. Poniżej prezentujemy Wam teaserowy plakat produkcji.  


"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - Thomas Shelby powraca



Akcja filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku. Pośród chaosu II wojny światowej Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania. Z przyszłością rodziny i kraju na szali bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami i zadecydować, czy chce skonfrontować się ze swoim dziedzictwem, czy spalić je doszczętnie.

W głównej roli zobaczymy oczywiście Cilliana Murphy'ego. W obsadzie znaleźli się także m.in. Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Jay Lycurgo oraz dobrze znani fanom serii Sophie Rundle (Ada Thorne), Stephen Graham (Hayden Stagg), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) i Ian Peck (Curly). 

Za kamerą stanął Tom Harper ("Misja Stone"), zaś scenariusz napisał twórca "Peaky BlindersSteven Knight.

