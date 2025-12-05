Znamy datę premiery filmowej kontynuacji "Peaky Blinders"

Netflix ogłosił, że filmowa kontynuacja serialu "Peaky Blinders" będzie nosić tytuł "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" i zadebiutuje na platformie 20 marca 2026 roku. Obraz doczeka się także limitowanej dystrybucji kinowej - na wielkich ekranach będzie go można zobaczyć od 6 marca. Poniżej prezentujemy Wam teaserowy plakat produkcji.
"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - Thomas Shelby powraca
Akcja filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny
" rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku. Pośród chaosu II wojny światowej Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania. Z przyszłością rodziny i kraju na szali bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami i zadecydować, czy chce skonfrontować się ze swoim dziedzictwem, czy spalić je doszczętnie.
W głównej roli zobaczymy oczywiście Cilliana Murphy'ego
. W obsadzie znaleźli się także m.in. Rebecca Ferguson
, Barry Keoghan
, Tim Roth
, Jay Lycurgo
oraz dobrze znani fanom serii Sophie Rundle
(Ada Thorne), Stephen Graham
(Hayden Stagg), Ned Dennehy
(Charlie Strong), Packy Lee
(Johnny Dogs) i Ian Peck
(Curly).
Za kamerą stanął Tom Harper
("Misja Stone
"), zaś scenariusz napisał twórca "Peaky Blinders
" Steven Knight
.
Zwiastun serialu "Peaky Blinders"