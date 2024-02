Don Cheadle aka War Machine w serialu o napadzie na galę Muhammada Alego

"Fight Night: The Million Dollar Heist": o czym opowie serial

Don Cheadle jako War Machine

Don Cheadle – ostatnie role

"Czarny poniedziałek" – zwiastun serialu

Fabułaopiera się na podcaście iHeart i opowie o napadzie, do jakiego doszło po walce między Muhammadem Alim Jerrym Quarrym w Atlancie 26 października 1970 roku. Setki gości imprezy padły wówczas ofiarą jednego ze słynniejszych napadów z użyciem broni palnej w historii Stanów Zjednoczonych. W centrum opowieści znajdą się policjant i oszust.Pierwsze dwa odcinki serialu wyreżyserujeStanowiska showrunnerów piastują Shaye Ogbonna Ostatnio mogliśmy oglądać Dona Cheadle'a m.in. w takich filmach, jak Noah Baumbacha oraz serialach, za który otrzymał dwie nominacje do Emmy, orazMarvela. Aktor już niedługo pojawi się także w serialuo przeciwniku Tony'ego Starka , Justinie Hammerze (w tej roli Sam Rockwell ).Serial opowiada o grupie outsiderów, którzy przejęli klub oldboyów z Wall Street i doprowadzili do upadku największego na świecie systemu finansowego.