Donald Trump uderza w George'a Clooneya: "drugoligowa gwiazda"

George Clooney o politykach i roli mediów

– mówił Clooney Aktor podkreślił, że jego zdaniem żadna strona polityczna nie lubi mediów:– podkreślił. Clooney odnosił się do sytuacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy to ABC zgodziło się zapłacić 15 milionów dolarów i wystosować oświadczenie z przeprosinami w procesie o zniesławienie przeciwko George'owi Stephanopoulosowi i stacji. Prezenter miał podać na antenie nieprawdziwą informację, że prezydent-elekt został uznany za winnego w procesie o gwałt na pisarce E. Jean Carroll . Aktualnie toczy się sprawa przeciwko CBS. Donald Trump domaga się od stacji 10 miliardów dolarów. Jego zdaniem w serwisie informacyjnym "60 Minutes" próbowano wprowadzić wyborców w błąd, emitując dwa różne fragmenty wypowiedzi z wywiadu z Kamalą Harris . Prezydent domaga się zakończenia emisji programu. Donald Trump odniósł się do słów George'a Clooneya w poście zamieszczonym na platformie Truth Social. Nazwał w nim aktora drugoligową gwiazdą:Oryginalny wpis możecie zobaczyć poniżej:Dramat polityczny " Good Night and Good Luck " trafił na ekrany w 2005 roku. George Clooney był nie tylko reżyserem i współautorem scenariusza, ale także odtwórcą jednej z głównych ról. Zobaczcie zwiastun:Legendarny dziennikarz stacji CBS, Edward R. Murrow , w połowie lat 50. wypowiedział medialną wojnę senatorowi Josephowi McCarthy'emu, inicjatorowi kampanii, w której znane osobistości ze świata amerykańskiej polityki, kultury i show biznesu oskarżane były o działalność na rzecz komunistów. Działania Murrowa Freda Friendly'ego , producenta prowadzonego przez niego programu, przyczyniły się do zakończenia działalności McCarthy'ego i Komisji Parlamentarnej do Spraw Działań Antyamerykańskich.