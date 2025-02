Reżyser "Terrifiera": "Nie zacząłem robić filmów, by promować ideologie"

Getty Images © Santiago Felipe

David Howard Thornton i Damien Leone na premierze "Terrifiera 3"

Entuzjaści ruchu MAGA (Make America Great Again – hasło, z którym Donald Trump poszedł po władzę w 2017 roku) domagali się od Damiena Leone opowiedzenia się po jednej ze stron politycznego sporu. Reżyser odpowiedział im w obszernym wpisie na Facebooku:Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:Morderczy Klaun Art to postać stworzona przez Damiena Leone , reżysera, który rozpoczął karierę jako charakteryzator i twórca praktycznych efektów specjalnych w niskobudżetowych filmach grozy. Bohater ten po raz pierwszy pojawił się w jego krótkich metrażach – " The 9th Circle " i " Terrifier " – a następnie w pełnometrażowym debiucie, horrorze " Cukierek albo psikus ". Większy rozgłos zyskał dopiero za sprawą "Terrifiera 2 ". Zrealizowany za zaledwie 250 tysięcy dolarów horror przyniósł 11 milionów dolarów zysku, stając się box office'ową sensacją. Film miał być tak przerażający, że widzowie o słabych nerwach (i żołądkach) mdleli i wymiotowali w trakcie seansów. Ku uciesze twórcy podobne reakcje wywołała kolejna część. Przeczytaj: "Terrifier 3": widzowie wychodzą z seansów. Reżyser zachwycony Terrifier 3 " trafił na ekrany polskich kin w październiku ubiegłego roku. Przypominamy jego zwiastun: