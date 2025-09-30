Nolan, Gibson okradają USA? Donald Trump atakuje

Po kilku miesiącach przerwy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przypomniał światu o pomyśle nałożenia ceł na filmy. Tak chce walczyć z okradaniem amerykańskiego przemysłu filmowego.
Trump zapowiada cła w wysokości 100%
Donald Trump opublikował wpis na platformie Truth, w którym oskarżył inne kraje o okradanie amerykańskiego przemysłu filmowego.
Prezydentowi nie podoba się to, że filmy są kręcone poza granicami USA.
Dlatego też zapowiada, że na każdy film, który był kręcony poza granicami Stanów Zjednoczonych zostanie nałożone cło w wysokości 100%
. Wpis nie konkretyzuje jednak, jak ten mechanizm ma funkcjonować w praktyce.
Trump o cłach na filmy wspominał już w maju. Wtedy używał identycznej argumentacji. Cła mają jego zdaniem wymusić na branży filmowej realizację zdjęć na terenie Ameryki z użyciem amerykańskiej siły roboczej.
W maju jednak nic z tych zapowiedzi nie wynikło. Hollywoodzcy sojusznicy Trumpa, w tym Jon Voight
obiecywali opracowanie planu ratunkowego dla amerykańskiej branży filmowej. Ten plan jednak do dziś nie powstał.
Nowy wpis Trumpa to niepokojąca informacja dla wszystkich hollywoodzkich wytwórni, których największe widowiska często powstają we współpracy z różnymi krajami. Christopher Nolan kręci właśnie "Odyseję" daleko od USA. Groźba ceł uderzy też w bliskiego sojusznika Trumpa Mela Gibsona, który kontynuację "Pasji" będzie kręcił we Włoszech.
MPAA, które zrzesza największe wytwórnie filmowe, na razie nie skomentowało najnowszej wypowiedzi Trumpa.