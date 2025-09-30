Newsy Filmy Kristen Stewart i Woody Harrelson w filmie Quentina Dupieux
Filmy

Kristen Stewart i Woody Harrelson w filmie Quentina Dupieux

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kristen+Stewart+i+Woody+Harrelson+w+filmie+Quentina+Dupieux-163177
Kristen Stewart i Woody Harrelson w filmie Quentina Dupieux
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Quentin Dupieux skompletował obsadę swojego nowego filmu. Tym razem twórca "Morderczej opony" i "Daaaaaali!" będzie pracował z hollywoodzkimi gwiazdami. W "Full Phil" zagrają bowiem m.in. Kristen Stewart i Woody Harrelson.

Kto zagra w "Full Phil" Quentina Dupieux



GettyImages-1470103477.jpg Getty Images © Dimitrios Kambouris


Na razie nie ujawniono, o czym opowie "Full Phil", ale po Quentinie Dupieux możemy spodziewać się kolejnej surrealistycznej, odjechanej opowieści. Zdjęcia do produkcji już ruszyły. Czy możemy oczekiwać premiery na festiwalu w Cannes w przyszłym roku? Czas pokaże.

W obsadzie "Full Phil" znaleźli się Kristen Stewart ("Love Lies Bleeding"), Woody Harrelson ("W trójkącie"), Emma Mackey ("Sex Education") i Tim Heidecker ("To my").

Dupieux ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Mordercza opona", "Wrong", "Złe gliny", "Deerskin", "Yannick" i "Daaaaaali!". W tym roku w polskich kinach mogliśmy oglądać jego "Drugi akt".

"Drugi akt" – zwiastun




O czym opowiada "Drugi akt"?



Florence ma obsesję na punkcie Davida, ale David nie ma obsesji na punkcie Florence. Prosi więc kumpla, by zdjął z niego ciężar niechcianej miłości i uwiódł działającą mu na nerwy dziewczynę. Ten plan chcą wprowadzić w życie na spotkaniu z ojcem Florence, w obskurnej restauracji gdzieś przy autostradzie.

Powiązane artykuły Kristen Stewart

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller

Inne Filmy

J.K. Rowling o Emmie Watson: "Ignorantka"

8 komentarzy

"Ród Guinnessów": Recenzja serialu | Netflix. Na miarę "Peaky Blinders"?

Filmy

"Wichrowe wzgórza" niezgodne z książką. Reżyserka tłumaczy wybory

2 komentarze

Strach się bać! Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie 29 października

3 komentarze
Inne Filmy

Nolan, Gibson okradają USA? Donald Trump atakuje

17 komentarzy
Seriale

"Wartownicy" już teraz w serwisie CANAL+

1 komentarz