Kristen Stewart i Woody Harrelson w filmie Quentina Dupieux

Quentin Dupieux skompletował obsadę swojego nowego filmu. Tym razem twórca "Morderczej opony" i "Daaaaaali!" będzie pracował z hollywoodzkimi gwiazdami. W "Full Phil" zagrają bowiem m.in. Kristen Stewart i Woody Harrelson.
Kto zagra w "Full Phil" Quentina Dupieux
Na razie nie ujawniono, o czym opowie "Full Phil" Getty Images © Dimitrios Kambouris
, ale po Quentinie Dupieux
możemy spodziewać się kolejnej surrealistycznej, odjechanej opowieści. Zdjęcia do produkcji już ruszyły.
Czy możemy oczekiwać premiery na festiwalu w Cannes w przyszłym roku? Czas pokaże.
W obsadzie "Full Phil" znaleźli się Kristen Stewart
("Love Lies Bleeding
"), Woody Harrelson
("W trójkącie
"), Emma Mackey
("Sex Education
") i Tim Heidecker
("To my
"). Dupieux
ma w swojej filmografii takie tytuły jak m.in. "Mordercza opona
", "Wrong
", "Złe gliny
", "Deerskin
", "Yannick
" i "Daaaaaali!
". W tym roku w polskich kinach mogliśmy oglądać jego "Drugi akt
".
"Drugi akt" – zwiastun
O czym opowiada "Drugi akt"?
Florence ma obsesję na punkcie Davida, ale David nie ma obsesji na punkcie Florence. Prosi więc kumpla, by zdjął z niego ciężar niechcianej miłości i uwiódł działającą mu na nerwy dziewczynę. Ten plan chcą wprowadzić w życie na spotkaniu z ojcem Florence, w obskurnej restauracji gdzieś przy autostradzie.