Newsy Filmy Multimedia Podcast "Freaks and Geeks" #3: "Jaja w tropikach"
Filmy / Multimedia

Podcast "Freaks and Geeks" #3: "Jaja w tropikach"

Filmweb autor: , /
https://www.filmweb.pl/news/Podcast+%22Freaks+and+Geeks%22+3%3A+%22Jaja+w+tropikach%22-163174
Podcast &quot;Freaks and Geeks&quot; #3: &quot;Jaja w tropikach&quot;
źródło: Materiały prasowe
Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o "To już jest koniec" – apokaliptycznej satyrze na hollywoodzki show-biznes (odcinka możecie posłuchać klikając TUTAJ). Dziś kontynuujemy zainteresowanie satyryczną komedią, biorąc na warsztat "Jaja w tropikach" Bena Stillera – jadowitą zgrywę z branży, oprószoną kontekstem dziedzictwa amerykańskiego kina o wojnie w Wietnamie.

FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Jaja w tropikach"





Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, ukazuje się co tydzień we wtorek. Po rozprawieniu się z "Supersamcem" i przetrwaniu hollywoodzkiej apokalipsy w "To już jest koniec", tym razem wchodzimy do gęstej wietnamskiej dżungli. To ona – zgodnie z tradycją kina wojennego – jest scenerią do zamienienia płaczliwych i zakompleksionych gwiazd kina w dojrzałych, pewnych siebie mężczyzn. Reżyserujący projekt Ben Stiller nie oszczędza nikogo, z równą zaciekłością rozliczając zadufane w sobie środowisko aktorskie, oportunistycznych agentów i skupionych wyłącznie na zysku producentów. W toku rozmowy zastanowimy się nad znaczeniem "Jaj w tropikach" zarówno dla naszego przeglądu, jak i współczesnej amerykańskiej komedii, rozliczymy jego niesłabnące kontrowersje, a także zdekodujemy tropy, z których otwarcie wyśmiewa się film. Dyskutować będą ze sobą Łukasz Muszyński i Maciej Satora.



16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ, żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.

"Jaja w tropikach" – zwiastun filmu




Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków



Tu znajdziecie poprzednie odcinki podcastu "Freaks and Geeks":
2) "To już jest koniec" (TUTAJ)
1) "Supersamiec" (TUTAJ)

Powiązane artykuły Jaja w tropikach

Zobacz wszystkie artykuły

Jaja w tropikach  (2008)

 Jaja w tropikach

Tropic Thunder: Rain of Madness  (2008)

 Tropic Thunder: Rain of Madness

Najnowsze Newsy

Filmy

Twórca "Together" kręci dla A24. To będzie pokręcony thriller

Inne Filmy

J.K. Rowling o Emmie Watson: "Ignorantka"

7 komentarzy

"Ród Guinnessów": Recenzja serialu | Netflix. Na miarę "Peaky Blinders"?

Filmy

"Wichrowe wzgórza" niezgodne z książką. Reżyserka tłumaczy wybory

2 komentarze

Strach się bać! Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie 29 października

3 komentarze
Filmy

Kristen Stewart u odjechanego francuskiego reżysera

3 komentarze
Inne Filmy

Nolan, Gibson okradają USA? Donald Trump atakuje

17 komentarzy