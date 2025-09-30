Podcast "Freaks and Geeks" #3: "Jaja w tropikach"

Na zbliżającej się 16. edycji American Film Festival Filmweb zawita z sekcją "Freaks and Geeks". W jej ramach na wielkim ekranie we Wrocławiu wspólnie pokażemy arcydzieła współczesnej komedii z USA. Przegląd tworzą takie tytuły jak: "Supersamiec", "Napoleon Wybuchowiec", "Nakręć ze mną porno", "Jaja w tropikach" oraz "To już jest koniec". Z tej okazji Maciej Satora i Łukasz Muszyński, kuratorzy sekcji, przybywają ze specjalną serią podcastów poświęconych każdemu z prezentowanych tytułów. W poprzednim odcinku porozmawialiśmy o "To już jest koniec" – apokaliptycznej satyrze na hollywoodzki show-biznes (odcinka możecie posłuchać klikając TUTAJ). Dziś kontynuujemy zainteresowanie satyryczną komedią, biorąc na warsztat "Jaja w tropikach" Bena Stillera – jadowitą zgrywę z branży, oprószoną kontekstem dziedzictwa amerykańskiego kina o wojnie w Wietnamie.
FREAKS AND GEEKS: Rozmawiamy o filmie "Jaja w tropikach"
Każdy kolejny odcinek specjalnego podcastu "Freaks and Geeks", omawiający następny z filmów prezentowanych w sekcji, ukazuje się co tydzień we wtorek. Po rozprawieniu się z "Supersamcem
" i przetrwaniu hollywoodzkiej apokalipsy w "To już jest koniec
", tym razem wchodzimy do gęstej wietnamskiej dżungli. To ona – zgodnie z tradycją kina wojennego – jest scenerią do zamienienia płaczliwych i zakompleksionych gwiazd kina w dojrzałych, pewnych siebie mężczyzn. Reżyserujący projekt Ben Stiller
nie oszczędza nikogo, z równą zaciekłością rozliczając zadufane w sobie środowisko aktorskie, oportunistycznych agentów i skupionych wyłącznie na zysku producentów. W toku rozmowy zastanowimy się nad znaczeniem "Jaj w tropikach
" zarówno dla naszego przeglądu, jak i współczesnej amerykańskiej komedii, rozliczymy jego niesłabnące kontrowersje, a także zdekodujemy tropy, z których otwarcie wyśmiewa się film. Dyskutować będą ze sobą Łukasz Muszyński
i Maciej Satora
.
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada we Wrocławiu. Sekcja "Freaks and Geeks" jest wynikiem współpracy redakcji Filmwebu z organizatorami tego sześciodniowego święta amerykańskiego kina. Kuratorami sekcji są Maciej Satora, Jan Lubaczewski oraz Łukasz Muszyński. Tekst kuratorski sekcji przygotował Maciej Satora. Kliknijcie TUTAJ,
żeby go przeczytać i dowiedzieć się o misji i celach przeglądu.
"Jaja w tropikach" – zwiastun filmu
Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.
"Freaks and Geeks" – posłuchajcie wszystkich odcinków
