"Superman" hitem na HBO Max

Warner pochwalił się wynikami oglądalności widowiska DC "Superman" na platformie HBO Max. Jak twierdzi studio, platforma nie miała takiego hitu filmowego od dwóch lat.
Miliony obejrzało "Supermana" na platformie HBO Max "Superman"
trafił na platformę HBO Max 19 września. To 70 dni po premierze kinowej i 35 dni po debiucie w dystrybucji cyfrowej.
Dane z pierwszych 10 dni pobytu na HBO Max podane przez Warner Bros. Discovery mówią o tym, że widowisko zostało obejrzane przez 13 milionów widzów
. Zdaniem platformy żaden film w ciągu pierwszych 10 dni nie miał równie dużej widowni od grudnia 2023 roku i premiery "Barbie"
.
Obecność "Supermana"
na HBO Max w połączeniu z premierą drugiego sezonu serialu "Peacemaker
" sprawiła, że mocno wzrosła oglądalność innych tytułów powiązanych z postacią Supermana. Najwięcej zyskał dokument "Super/Man: Historia Christophera Reeve'a
", którego oglądalność wzrosła o 670%. Widownia pierwszego "Supermana
" podskoczyła o 155%, a filmu "Superman: Powrót
" o 120%. "Superman"
to pierwszy filmowy projekt nowego reżimu w DC Studios. Obraz zarobił w kinach na całym świecie 615,6 mln dolarów
. Z tego 354,1 mln pochodzi z samych Stanów Zjednoczonych.
Sequel – "Superman: Man of Tomorrow"
– został już zapowiedziany. Jego premiera planowana jest na lipiec 2027 roku
.
