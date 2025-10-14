Newsy Filmy Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Anglii
Filmy

Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Anglii

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Andrew+Garfield+znalaz%C5%82+sojusznik%C3%B3w+w+powstaniu+przeciw+kr%C3%B3lowi+Anglii-163375
Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Anglii
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Jak donosi portal The Hollywood Reporter, Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Ryszardowi II. Najnowszy projekt Paula Greengrassa ("Krwawa niedziela") zasila dziś szereg aktorów drugoplanowych. Film zdążył także zmienić swój oficjalny tytuł – zamiast "The Rage" nazywa się teraz po prostu "The Uprising".

"The Uprising" – kto dołącza do obsady?



Zdaniem dziennikarzy The Hollywood Reporter, powstanie Wata Tylera zasilą: gwiazda "Wady ukrytej" Katherine Waterston, pamiętany z "Dobrych nieznajomych" Jamie Bell i znana z roli w "Jojo Rabbit" Thomasin McKenzie. Towarzyszyć im na ekranie będą także: Jonny Lee Miller ("Trainspotting"), Cosmo Jarvis ("Szōgun") i młody aktor Woody Norman ("C'mon C'mon").

GettyImages-861377894.jpg Getty Images © Fred Duval
Reżyser filmu Paul Greengrass


Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla "The Uprising" jest Powstanie Wata Tylera. Jest to ważne dla historii Anglii powstanie chłopskie, które miało miejsce w 1381 roku w odpowiedzi na nałożenie na chłopów wysokich podatków i ponowne obarczenie ich pańszczyzną.

Na razie nie jest jasne, czy film Greengrassa będzie opowiadał prawdziwą historię rewolty Wata Tylera, czy może rzeczywiste wydarzenia posłużą za punkt wyjścia do historii chłopa, który buntuje się przeciwko opresji możnych. Produkcją filmu zajmie się firma Blumhouse z Jasonem Blumem piastującym funkcję producenta "The Uprising". Asystować mu w tej pracy będą sam Greengrass oraz Joanna Kaye. 

"Krwawa niedziela" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Jonny Lee Miller

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Uroczysta premiera "Szkoda, że nareszcie" już 28 października!

"W roli głównej piersi": Startuje projekt KLAPS!

Inne Gry

2027 rokiem wojny konsol? Nowe plotki na temat nowego Xboxa

1 komentarz
Inne Filmy

Współpracownicy i przyjaciele z branży żegnają Diane Keaton

2 komentarze
Filmy

Stanley Tucci w akcji jak Reacher? Będzie też dramat rodzinny

VOD Inne Seriale Filmy

Koniec Apple TV+. Platforma zmienia nazwę

6 komentarzy
VOD Filmy

Uwe Boll stworzy dwie kontynuacje swojego niespodziewanego hitu

2 komentarze