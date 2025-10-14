Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Anglii

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, Andrew Garfield znalazł sojuszników w powstaniu przeciw królowi Ryszardowi II. Najnowszy projekt Paula Greengrassa ("Krwawa niedziela") zasila dziś szereg aktorów drugoplanowych. Film zdążył także zmienić swój oficjalny tytuł – zamiast "The Rage" nazywa się teraz po prostu "The Uprising".
"The Uprising" – kto dołącza do obsady?
Zdaniem dziennikarzy The Hollywood Reporter, powstanie Wata Tylera zasilą: gwiazda "Wady ukrytej
" Katherine Waterston
, pamiętany z "Dobrych nieznajomych
" Jamie Bell
i znana z roli w "Jojo Rabbit
" Thomasin McKenzie
. Towarzyszyć im na ekranie będą także: Jonny Lee Miller
("Trainspotting
"), Cosmo Jarvis
("Szōgun
") i młody aktor Woody Norman
("C'mon C'mon
").
Przypomnijmy, że punktem wyjścia dla "The Uprising" jest Powstanie Wata Tylera. Jest to ważne dla historii Anglii powstanie chłopskie, które miało miejsce w 1381 roku w odpowiedzi na nałożenie na chłopów wysokich podatków i ponowne obarczenie ich pańszczyzną.
Na razie nie jest jasne, czy film Greengrassa
będzie opowiadał prawdziwą historię rewolty Wata Tylera, czy może rzeczywiste wydarzenia posłużą za punkt wyjścia do historii chłopa, który buntuje się przeciwko opresji możnych. Produkcją filmu zajmie się firma Blumhouse z Jasonem Blumem
piastującym funkcję producenta "The Uprising". Asystować mu w tej pracy będą sam Greengrass
oraz Joanna Kaye.
