Nowy film Zacka Snydera – mamy pierwsze zdjęcia z "The Last Photograph"

Zack Snyder pochwalił się w mediach społecznościowych pierwszymi zdjęciami zapowiadającymi jego najnowszy film. "The Last Photograph" wygląda na zmianę trybu po dwóch częściach "Rebel Moon". Zobaczcie, co pokazał reżyser.
"The Last Photograph" – Zack Snyder daje przedsmak nowego filmu Wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia filmu, to w zasadzie pudełko, kamera i Amazonia
, napisał Zack Snyder
na Instagramie, dzieląc się ze światem pierwszą zapowiedzią filmu "The Last Photograph
".
O czym opowie "The Last Photograph" Zacka Snydera? Zack Snyder planuje realizację "The Last Photograph" od lat.
Dotychczas był jednak zbyt zajęty innymi projektami. Teraz wreszcie udało mu się dopiąć budżet. Zdjęcia ruszają w tym miesiącu.
Ekipa będzie pracować do listopada w Islandii, Kolumbii i Los Angeles. Snyder
jest współautorem pomysłu i stanie za kamerą. Scenariusz napisał Kurt Johnstad
.
Głównym bohaterem "The Last Photograph"
jest były agent DEA, który wraca do Ameryki Południowej, żeby odnaleźć swoich siostrzeńców, którzy zaginęli po brutalnym morderstwie, jakie ofiarą padli ich rodzice. O pomoc prosi wypalonego fotografa-narkomana, jedynego, który widział twarze zabójców. Próbując odkryć prawdę, bohater będzie musiał również stawić czoła demonom swojej przeszłości.
W filmie zagrają Stuart Martin
("Panna Scarlet i komisarz
") oraz Fra Fee
("Hawkeye
", na zdjęciu) – obaj wystąpili wcześniej w "Rebel Moon
". Perspektywa wzięcia kamery do ręki i po prostu nakręcenia filmu w intymny sposób jest dla mnie bardzo atrakcyjna
, powiedział Snyder
. "The Last Photograph" to medytacja o życiu i śmierci, odzwierciedlająca niektóre z wyzwań, którym sam musiałem stawić czoła. Teraz zgłębiam te problemy, przepisując je na obrazy.
Ostatni film Snydera
to "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany
".
"Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" – zwiastun