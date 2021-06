Dwa seriale anime "Far Cry" w drodze na ekran

Netflix ujawnił, że przygotowuje dwa seriale anime inspirowane popularnym cyklem gier wideo " Far Cry ".Pierwszy z nich to "Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix". Fabuła serialu Adiego Shankara ma być oparta na grze " Far Cry 3: Blood Dragon ". Jej bohaterem jest komandos Rex "Power" Colt. Zostaje on wysłany na odległą wyspę, by zgromadzić informacje o ośrodku naukowym, w którym prowadzone są badania nad bronią biologiczną.Szczegóły drugiego show na razie trzymane są w tajemnicy. Far Cry " to cykl pierwszoosobowych strzelanek wydawanych od 2004 roku przez studio Ubisoft. Do dziś sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy gry. W 2008 roku do kin trafiła ekranizacja " Far Cry " w reżyserii Uwe Bolla . Kosztujący 30 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 743 tysiące $. Zebrał również miażdżące recenzje.