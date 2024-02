"Vaiana 2". Czy Dwayne Johnson powróci? Co z aktorską wersją?

Czy gwiazdy oryginalnej "Vaiany" powrócą w kontynuacji?

Teaser filmu "Vaiana 2"

Co dalej z aktorską "Vaianą"?

Przypomnijmy, że. Za projekt odpowiadał Dave Derrick Jr. jako reżysera, a za muzykę zdobywcy Grammy Abigail Barlow, Emily Bear i Mark Mancina oraz nominowany do Grammy Opetaia Foa’i. Nie ma jednak Lin-Manuela Mirandy , który za piosenkę "How Far I’ll Go" do pierwszejotrzymał nominację do Oscara.Bob Iger był jednak tak zachwycony przygotowanym materiałem, że zmienił plany.Zostało więc niewiele czasu, a tymczasemDeadline jednak podaje, że według ich źródełRozmowy trwają i wydaje się, że wkrótce zostanie podpisany kontrakt.Inaczej ma się sprawa. Z nią także studio prowadzi rozmowy, ale nie są one na aż tak zaawansowanym etapie.A skoro jesteśmy już przy aktorskiej wersji , to warto wspomnieć, że Bob Iger nic na jej temat nie powiedział. TymczasemPortal Deadline twierdzi, że te plany zostaną zmienione.