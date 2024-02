Oficjalnie! Auli'i Cravalho powraca jako Vaiana

"Vaiana: Skarb oceanu". Disney zrobił niespodziankę. Sequel już w listopadzie

O filmie "Vaiana 2"

Udział Auli'i Cravalho nie był wcale przesądzony.Z kolei animowanajeszcze do niedawna nie była w planach Disneya. Zamiast tego miał powstać serial animowany dla platformy Disney+. Bob Iger był jednak tak bardzo zachwycony tym, co przygotowali twórcy, że postanowił wywrócić projekt o 180 stopni. Zamiast serialu będzie film, który trafi do kin już w listopadzie.Jest też prawie pewne, że w animacji pojawi się Dwayne Johnson Druga część nominowanej do Oscara w 2017 roku animacji opowie o kolejnych przygodach Moany, Maui i nowej załogi. Moana wyruszy w podróż po odległych i niebezpiecznych wodach Oceanii po otrzymaniu wezwania od swoich przodków.Drugą część wyreżyseruje Dave Derrick Jr. Muzykę skomponowali zdobywcy nagrody Grammy – Abigail Barlow i Emily Bear, nominowana do Grammy Opetaia Foa'i oraz trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Mark Mancina.