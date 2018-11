Dzięki Chińczykom "Venom" jest znów nr 1 na świecie

Getty Images © China Photos



Cóż to był za weekend!, który już wcześniej miło zaskoczył osoby obserwujące światowy box office, teraz wyrasta na jeden z największych hitów tego roku. A wszystko za sprawą Chin. Weekendowe wpływy wyniosły 107,6 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem widowiska o superbohaterach w tym kraju, piątym najlepszym filmu zagranicznego i rekordem studia Sony. Od czwartkowej premieryzarobił w Chinach 110,1 mln dolarów.Dzięki Chinom weekendowe zagraniczne wpływy widowiska wyniosły. A to oznacza, że już tylko dni dzieląod granicy 500 milionów dolarów zarobionych poza granicami USA. Będzie to szósta premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Globalniezostał ósmym filmem tego roku z wpływami przekraczającymi 600 mln dolarów. I ma realne szanse wyprzedzić", którego wpływy wynoszą 734,2 mln dolarów.Wciąż bardzo dobrze radzi sobie. Film zanotował mocne otwarcie w Japonii, gdzie z wynikiem 4,4 mln dolarów znalazł się na szczycie lokalnego box office'u. Obraz o zespole Queen pozostał też numerem jeden w 35 krajach, w wielu z nich notując wzrost sprzedaży biletów. Tak było w Hiszpanii (+1%), Holandii (+2%), Filipinach (+9%) i Indonezji (+19%). Nigdzie jednak skok nie był tak imponujący, jak w Korei Południowej, gdzie wpływy podskoczyły o 44% do 7 milionów dolarów. Niestety nie wystarczyło to, do pokonania lokalnego megahitu(Intimate Strangers), który jest koreańską wersjąTen film zarobił podczas drugiego weekendu w kinach kolejne 8,9 mln dolarów.Weekendowe wpływywyniosły. Do najważniejszych rynków, obok Korei Południowej i Japonii, należały: Wielka Brytania (6,3 mln dolarów), Francja (5 mln) i Australia (4,6 mln). Zagraniczne wpływy zbliżają się do granicy 200 milionów dolarów, a globalne - 300 mln.Za sprawą święta Diwali, w naszym zestawieniu bardzo wysoko znalazła się produkcja z Indii. Nie jest to jednak, który to obraz miał rekordowe otwarcie w czwartek, ale potem szybko stracił widzów i w weekend zarobił tylko 9,7 mln dolarów (a łącznie ma 16,9 mln dolarów). Zamiast niego nieoczekiwanie megahitem jest tamilska produkcja. Niepełne dane sugerują, że obraz w weekend zarobił. Po sześciu dniach wyświetlania ma zaś prawie 26 milionów dolarów. Obraz wywołał w Indiach sporo kontrowersji, co okazało się dla niego najlepszą reklamą. Nie zaszkodziło mu nawet wymuszone przez protesty wycięcie kilku spornych scen.Dopiero na czwartym miejscu wylądowałDisneya. Weekendowe wpływy wyniosły zaledwie. Jedynym istotnym rynkiem pozostają w tym przypadku Włochy, gdzie drugi weekend z rzędu baśniowe widowisko było numerem jeden. Globalne wpływy wciąż nie osiągnęły granicy 100 milionów dolarów (obecnie 96 mln).Po długiej nieobecności na naszą listę powróciła japońska produkcja. Obraz, który w Japonii jest obecnie dziewiątą najbardziej kasową animacją w historii, w piątek trafił do kin w Chinach. I również tam sprzedaje się bardzo dobrze. Pierwszy weekend zakończył wynikiemOstatnią pozycję w naszym zestawieniu zajmuje. Universal powoli rozkręca dystrybucję filmu i na razie wprowadził go do kin w 23 krajach, z tego tylko Wielka Brytania i Brazylia są znaczącymi rynkami. W tym pierwszym jednak animacja sprzedała się znakomicie, zarabiając 6,5 mln dolarów. Wystarczyło to do zepchnięcia z pozycji lidera. W Brazylii nie było już tak różowo. Animacja zajęła drugie miejsce z wynikiem 1,3 mln dolarów. Weekendowe wpływyszacujemy na. A od czwartkowej premiery w wielu krajach film zarobił 12,7 mln dolarów.