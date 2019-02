Dziwna data premiery "Nowych Mutantów"

Pamiętacie- komiksowe widowisko 20th Century Fox inspirowane postaciami Marvela i utrzymane w stylistyce horroru? Obraz miał pierwotnie trafić do kin w kwietniu 2018 roku. Mamy luty 2019 roku, a przyszłość filmu wciąż pozostaje niepewna. Nowych wątpliwości dostarczyło Toy Fair, czyli targi przemysłu zabawkowego w Nowym Jorku.Otóż na panelu firmy Hasbro pojawiła się grafika związana z filmem. Widniała na niej data premiery widowiska. Tyle tylko, że zamiast piątku, 2 sierpnia, było napisane: poniedziałek, 2 września.Być może jest to zwykła pomyłka osób przygotowujących materiały promocyjne. Z drugiej strony kolejna zmiana daty premiery filmu, który czeka na nią już od roku, nie byłaby dla nikogo zaskoczeniem. Przypomnijmy też, że od dłuższego czasu po sieci krążą spekulacje sugerujące, żew ogóle do kin nie trafią, lecz pojawią od razu na którejś z platform. W niedawnym wywiadzie producentka obrazu Lauren Shuler Donner mówiła, że wierzy w kinową dystrybucję widowiska, ale nie była tego pewna na 100%.Akcja filmu rozgrywa się w tajnym ośrodku. Są w nim przetrzymywani młodzi mutanci, którzy nie kontrolują jeszcze swoich mocy. Obraz wyreżyserował Josh Boone