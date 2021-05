Edward Norton też zagra w kontynuacji "Na noże"

Rano pisaliśmy, że w sequelu " Na noże " zobaczymy Dave'a Bautistę . Jak podaje Deadline, kolejną osobą, która dołączyła do obsady kontynuacji hitu Riana Johnsona , jest Edward Norton . Na razie nie wiadomo, w kogo wcieli się aktor.Biorąc pod uwagę, że na planie pierwszej części udało się zgromadzić plejadę gwiazd, informację tę można traktować jako początek dobrych wiadomości castingowych. Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo tylko, że grany przez Daniela Craiga detektyw Benoit Blanc powróci, aby rozwiązać kolejną zagadkę kryminalną. Zdjęcia mają ruszyć już latem. Materiał powstanie w Grecji. Johnson , który jeszcze w 2019 roku, zapowiadał, że chętnie kręciłby kolejną część serii co kilka lat, ponownie napisze scenariusz i stanie za kamerą. Prawa do produkcji wykupił Netflix.